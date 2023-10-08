CHP İstanbul Kongresi'nde İl Başkan Adayları Konuştu

CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde il başkan adaylarının konuşmalarının ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi. İstanbul İl Başkanı Adayı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Canpolat'ın listesinde yer almamasını eleştirdi. Diğer aday Cemal Canpolat ise partideki değişim isteyenleri eleştirdi ve İmamoğlu'nu listesine koymadığını belirtti.

CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde il başkan adaylarının konuşmalarının ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Özgür Çelik, kendi listesinde yer verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Canpolat'ın listesinde yer verilmemesini eleştirdi.

Divan Başkanı Çetin Soysal'ın iki adayın listesinde de yer aldığına dikkati çeken Çelik, "Bu bir nezaket örneğidir. Ancak Genel Başkanımızın adaylığını açıkladığı, 6 ay sonra yerel seçime gideceğimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, iki listeden birine yazılmamasının da siyasi nezaketsizlik olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kongrede tartışmalarının bir öznesi haline getirmeyi yanlış bulduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Ekrem İmamoğlu partimizin ilçe başkanlığını yapmış, 2014'te İstanbul'da AK Parti'nin elinden aldığımız tek belediye olan Beylikdüzü'nü kazanmış. 25 yıl sonra İstanbul'da haramilerin saltanatına son vermiş, kurtarmıştır." diye konuştu.

Canpolat'ın konuşması

Diğer İl Başkan Adayı Cemal Canpolat ise konuşmasında, partide değişim isteyenleri eleştirdi.

Kongrenin açılışında Canan Kaftancıoğlu'nun yuhalanmasına tepki gösteren Canpolat, "CHP'nin geleneklerinin her gün biraz daha tartışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun, sabah kongre açılışına geldiğinde bir grup arkadaşımız tarafından yuhalattırılması, CHP'ye uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Canpolat, İmamoğlu'nu listesine koymadığı yönündeki eleştiri üzerine de, "Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu İBB'ye ilk kendisinin aday gösterdiğini belirten Canpolat, "Hiç kimse İstanbul'da belediye başkanlığı almaya inanmadığı bir dönemde, Kadir Topbaş istifa ettiğinde, o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanımızı İstanbul'a elini ben kaldırdım, belediye başkan adayı yaptım. Öyle kimse kendine paye çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

"Pazartesiden itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak"

Seçilmesi durumunda belediye başkanlarının kendi alanlarına çekileceğini vurgulayan Canpolat, şöyle konuştu:

"Pazartesiden itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak. Her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek. Biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, baş tacı yapacağız. Örgüt işlerini ayıracağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz… CHP örgütünü baskı altına alarak, dizayn etmeye kalkarak, kendi ilçe başkanını milletvekili yapıyorsunuz, gençlik kolu başkanı yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı seçmiyorsunuz, özel kalem müdürü seçiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi özel kalem müdürleriyle yönetilemez."

CHP örgütü delegelerinin, kongrede oy vermeleri karşılığında işe alındığını dile getiren Canpolat, "CHP örgütü delegelerini, size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Siz, Cumhuriyet Halk Partililer, istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Canpolat, "Bu partinin bir çöpünü yedi diyenlerin alnını karışlarım. Biz konuşursak siz sokağa çıkamazsınız. Hayatında hiç devrimci mücadelenin içinde olmayan, solcu olmayanlar bile devrimcilikten bahsediyor." dedi.

Adayların konuşmaları sırasında, balkon kısmında kongreyi izleyen bazı partililer arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.