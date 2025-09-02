CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Görevden Alındı

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı ile görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından partisinin İl Başkanlığı'nda yaptığı toplantı sonrasında açıklama yaptı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada açıkladığı ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek yönetim kurulu ile toplantı yapan Özgür Çelik, daha sonra açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, "14 Ağustos tarihinde, adli tatil döneminde açılan bir davayla jet hızıyla bir dava süreci gerçekleştirildi. 15 günlük bir zaman dilimi içerisinde jet hızıyla bir karar alındı. Öncelikli olarak bu kararı alanlara şu soruyu yöneltmek istiyorum. 300 gündür Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, yargılandığı 2'nci davadan iddianame bekliyor. 230 gündür Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın iddianamesi yazılmadı. 165 gündür Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden 15 gün önce açılan bir davayla jet bir karar alınmıştır. Bunu Türkiye kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Şunu ifade etmek isteriz. Bugün bir karar açıklandı. Açıklanan karar hukuki değil tamamen siyasi bir karardır. Bu kararın amacını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aldığı kararla partimizde kongre ve kurultay süreçleri başlamıştır. Şu ana kadar İstanbul'da kongre süreçleri, mahallelerde çok sağlıklı bir biçimde ilerlemektedir. İkinci amaçları partimizin kongre sürecine durdurmaktır. Temel amaçları Demokles'in Kılıcı'nı Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde sallandırmaya devam etmektir. Alınan karar hukuka aykırıdır. Biz bu kararla ilgili az önce il binamızda milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle, il yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, gençlik ve kadın kollarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak bu karara karşı siyasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Hukukçularımız alınan bu karara, açıklanan bu karara itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çelik, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde MYK'mız Ankara'da toplantı halinde. Saat 20.00 gibi Sayın Genel Başkanımız da kamuoyuna açıklamalar yapacak. MYK'mızın aldığı kararları da buradan takip edeceğiz ve uygulayacağız. Şunu ifade etmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem gerçekleştirdiği kongreler süreci de pırıl pırıldır. Bir önceki 38'inci Olağan Kurultayımızda ve 38'inci Olağan İl Kongremizde de mahalleden ilçeye, ilçeden ile ilden de kurultaya doğru gerçekleşen kongrelerimiz ve kurultaylarımız pırıl pırıldır, tertemizdir. Başlayan kongre süreçlerimizin devam etmesini sağlayacağız. Mahalle kongre süreçleri, ilçe başkanlıkları tarafından yürütülür. Mahalle kongre süreçlerimizi kesintisiz bir biçimde devam ettireceğiz. İlçe kongrelerimizin gerçekleşmesi için tüm hukuksal mücadeleyi vererek ilçe kongrelerimizi devam ettireceğiz. Bu kararın amacını biliyoruz. Tekrar ediyorum. Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır. Amaçlarını biliyoruz. CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Muhalefeti kendilerine göre kendi dizayn etmek istiyorlar. Türkiye'de güzel ülkemizde sandığı sembolik hale getirmek istiyorlar. Buradan çok açık ve net olarak şunu ifade etmek isteriz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, cebinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye kartını taşıyan hiç kimse bu karara uymaz. Gerçek CHP'li olan tek bir kişi bile bu karara uymaz. Henüz herhangi bir temas kurmuş değiliz. Bizimle bir temas kurulmadı. Ancak şunu ifade edeyim tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi üyelik kartını cebinde taşıyan gerçek hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bu kararı tanımayacaktır. Bu kararı reddedecektir. Biz burada olacağız. Seçilmiş arkadaşlarımız, milletvekillerimiz ve örgütümüz burada olacak. Hukukçularımız süreci değerlendiriyor" dedi.