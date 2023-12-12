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İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İBB İYİ Parti grup başkan vekilliği görevinden istifa etti

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Katıldığı programda CHP ile ittifakı savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partisinden istifa etti. Özkan, konuyla ilgili açıklamasında "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık hür ve müstakilim. İBB İYİ Parti grup başkan vekilliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuk olduğu programda CHP ile işbirliğini savunan Özkan, "Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat'a kadar bu süreç devam edebilir. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklaması sonrası Akşener tarafından istifası istenen Özkan'dan beklenen adım geldi.

"ARTIK HÜR VE MÜSTAKİLİM"

Sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık hür ve müstakilim. İBB İYİ Parti grup başkan vekilliği görevinden istifa ediyorum" dedi.

İşte Özkan'ın o paylaşımı;

CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti

ÖZKAN NE DEMİŞTİ?

Özkan, Halk TV'de katıldığı programda, "Genel İdare Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şuan böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat'a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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İbrahim Özkan Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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