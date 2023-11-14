CHP İl Başkanlarından Tüzük Kurultayı Tavsiye Kararı

CHP'nin 81 il başkanı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Tüzük Kurultayı'nın 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından 81 ilin il başkanlarının imzası ile basın açıklaması yayınlandı. Açıklamada, yapılan toplantıda tüzük değişikliği kurultayının ele alındığı belirtilirken, "Parti yönetimimiz tarafından kurultaydan önce ilan edilen tüzük kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken aralık ayının sonuna denk gelecektir" denildi.

İl başkanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlere yaklaşırken tüzük değişikliğinin bu süreçte sıkıştırılmış bir takvimde görüşülmesinin uygun görülmediği ifade edildi. Açıklamada yerel seçimlere 138 gün kaldığı hatırlatılırken, "Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir. Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, ön seçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir. 81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir. İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır. 7. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.