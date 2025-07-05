CHP İl Başkanı'ndan Tutuklamaya Red

CHP İl Başkanı'ndan Tutuklamaya Red
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CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, gözaltına alınan Zeydan Karalar için soruşturma açılmasını isterken, tutuklanmamasını talep etti. Tanburoğlu, Adana'da milyonların sesi olan Zeydan Karalar'ın hürriyetinden yoksun bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

CHP İL BAŞKANI: SORUŞTURMA AÇIN AMA SAKIN TUTUKLAMAYIN

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, ilçe belediye başkanları ve gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ailesinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, belediye binası önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Zeydan Başkanımıza her şeyin hesabını verecek şekilde soruşturma açın ama sakın tutuklamayın. Zeydan Başkanımıza istediğiniz soruyu sorabilirsiniz, istediğiniz zaman çağırabilirsiniz ama sakın onu tutuklayarak algı operasyonlarıyla hürriyetinden yoksun bırakarak, tutsak ederek sesini duyurmamayı çalışmayın, çünkü o ses Adana'da milyonlar olur" dedi.

İl Başkanı Tanburoğlu, bugün gözaltına alınan Antalya Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanlarının da yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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