CHP, HSK Seçimlerini Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı

CHP, HSK Seçimlerini Anayasa Mahkemesi'ne Taşıdı
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CHP, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, seçimlerin hukuksuz olduğunu ve tarafsızlığı zedeleyeceğini belirtti.

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda HSK'de boş olan 5 üyelik için seçim yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki milletvekilleri, üye seçimlerinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle AYM'ye başvuruda bulundu. Başvurunun ardından açıklama yapan Günaydın, TBMM'nin dün karanlık gecelerinden birini yaşadığını söyleyerek, "Genel Kurul'dan tam 10 saat sonra Anayasa Mahkemesi'ne hem usul hem esas yönünden eylemli iç tüzük ihlali gerekçesiyle bu seçimlerin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali amacıyla dilekçemizi hazırladık. Zaten HSK'nın 13 kişilik teşkil edilen üyelerinin 4'ünü doğrudan partili cumhurbaşkanı atamaktadır. Birisi Adalet Bakanı, bir diğeri de müsteşar olmak üzere 2 kişi de yine parti üzerinden gelmektedir. Böylece 6 kişi oluştuktan sonra geriye kalan 7 kişinin nasıl seçileceği hem anayasada ve iç tüzükte gösterilmiştir. Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun birleşiminden oluşan karma komisyonda icat ettikleri yeni oylama yöntemleriyle zaten 15 kişiyi belirlediler. Oysa kanun koyucu, anayasa yapıcı diyor ki ilk oylamada 3'te 2, ikinci oylamada 5'te 3 çoğunluğu ara, eğer bunu bulamıyorsan ad çekme yöntemine başvur. Biz Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun karma komisyondan çekildiğimiz gibi dün de yaşanan hukuksuzluklara tanık olmamak, bir şekilde iş birliği içerisinde olmamak ve ertesi sabah dilekçemizi Anayasa Mahkemesine teslim edeceğimizi beyan ederek genel kurulu terk ettik" dedi.

'O CÜBBELERDE MAALESEF CEP VARDIR'

Günaydın, "Siz Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun teşkilinde, Meclis Başkanının gözleri önünde, iktidar bloğunun çabasıyla buradan böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız bu işler en azından 'organize işler' olarak tanımlanmalıdır ve 'torbacı iktidar' olarak tanımlanmalıdır. Böylesine bir oylamada Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olması hakim ve savcıların atamalarını, görevde yükselmelerini, görevden alınmalarını, incelemelerini, soruşturmalarını layıkıyla ve doğru bir biçimde yapacağını öngörmek mümkün olabilir mi? 22 yıllık iktidarlarında üzülerek ifade etmek istiyorum ki cübbede olmaması gereken 3 şey cübbelere eklenmiştir. Artık bu memlekette örnekleriyle görüyoruz ki; o cübbelerde maalesef cep vardır. O cübbelerde üzülerek ifade ediyorum ki düğme vardır. ve o cübbelerde memleketin altına dinamit koyacak şekilde artık rozetler vardır. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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