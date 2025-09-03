Haberler

CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi

CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde savunma vermesini istedi
Güncelleme:
İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "İhraç ettik" dediği Gürsel Tekin ile ilgili kafa karışıklığı sürüyor. CHP, Gürsel Tekin'in 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunma vermesini istedi.

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in başında bulunduğu bir heyet kayyum olarak atandı. Heyette; Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın da yer aldığı açıklandı.

ÖZGÜR ÖZEL 'İHRAÇ ETTİK' DEDİ, GÜRSEL TEKİN RESTİ ÇEKTİ: KABUL ETMİYORUM

Gelişmelerin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada Tekin'i partiden ihraç ettiklerini duyurdu. Özel, "Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur" dedi.

Özel'in açıklamalarına yanıt veren Tekin ise "Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz." dedi.

CHP, GÜRSEL TEKİN'İ SAVUNMAYA ÇAĞIRDI

İhraç kararına gösterdiği tepkinin ardından CHP, Gürsel Tekin'i savunmaya çağırdı. Tekin'in 15 gün içerisinde savunma yapmak için partiye başvurması gerekiyor.

CHP'DEN KAYYUM KARARINA İTİRAZ

Öte yandan Gürsel Tekin'i savunmaya çağıran CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararına da itiraz etti.

BAKAN TUNÇ "İTİRAZ YOLU AÇIK" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada iptal kararına itiraz yolunun açık olduğunu belirterek "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" demişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
