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CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınayarak, bölgedeki gerginliği artırabileceği endişesini dile getirdi. Emir ayrıca, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme yasasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. SGK borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini de vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, "Bu cinayeti ve saldırıyı kınıyoruz. Bunun özellikle bölge barışına katkı vermeyecek oradaki gerginliği çatışmayı tırmandıracak bir gelişme olmasından kaygılıyız." dedi.
Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın, İsmail Heniyye'ye yönelik suikast haberiyle sarsıldığını ifade ederek, Gazze'deki katliamın durdurulması için devletlerin ellerinden ne geliyorsa yapması gerektiğini söyledi.
Ülkelerin ve Birleşmiş Milletlerin, Gazze'de yaşananlar karşısında bugüne kadar gereğini yapmadığını belirten Emir, "Oradaki katliamı seyrediyorlar. Bu, kabul edilemez. Dünya, Gazze'deki bu katliama artık bir şeyler yapmalıdır. Barış olması için de adımlar atılmalıdır. Maalesef gelişmelerin barışa değil savaşa ve kana hizmet ettiğini görüyoruz." diye konuştu.
Emir, yaşanan gelişmeler karşısında özellikle Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı bir tutum almasının önemini vurguladı.
"60 gün içinde yürütmeyi durdurma talebiyle AYM'ye başvuracağız"
Emir, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında milletvekillerinin yasanın geçmemesi için Mecliste olağanüstü bir çaba sarf ettiğini anlatan Emir, bunun, sahipsiz hayvanların öldürülmesine yol açacak bir düzenleme olduğunu kaydetti.
Emir, "Bu yasayı hazırlayanlar bilsinler ki bizim belediye başkanlarımız hayvanların öldürülmesine asla izin vermeyecek. Buna katkı vermeyecek, karşı duracak. Yasanın hayvanları öldürmekle ilgili bölümlerine asla uymayacak. Bizler, yaşamdan yana tutum alıyoruz. Öldürmeye karşıyız. Sokak hayvanlarını her ne isim adı altında olursa olsun katletmeye karşıyız." dedi.
Yasanın birçok yönüyle de Anayasa'ya aykırıyı olduğunu savunan Emir, defalarca uyarı yapmalarına rağmen düzeltilmediğini söyledi. Emir, "Biz, 60 günlük süre içerisinde yürütmeyi durdurma talepli olarak bu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Söz konusu hayvanların canı olunca, böylesine bir katliam olunca Anayasa Mahkemesinin özellikle yürütmeyi durdurmasını talep edeceğiz. Anayasa Mahkemesinden de bu görevi bekliyoruz." şeklinde konuştu.
"SGK borçlarının yeniden yapılandırılması gerekir"
CHP Grup Başkanvekili Emir, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin de şunları kaydetti:
"Mersin Büyükşehir Belediyemize haciz gelmesi aslında vatandaşı cezalandırmaktır. Bu borçların yeniden yapılandırılması gerekir. 2019-2024 yılları arasında SGK borçları yüzde 50 dolayında azalmıştır. CHP'li belediyeler bu borçları ödüyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da açıkladı. Olağanüstü bir borçla devralındı. SGK'nin borçlarını tahsil edeceklerse ilk bakmaları gereken yer, 540 milyar liralık alacağın kimden olduğu, o borcun kim tarafından ödenmesi gerektiğidir. Biz de SGK'nin, alacaklarının peşinde olmasını doğru buluyoruz. CHP'li belediyeler elbette üzerine düşeni 'yapılandırma' anlayışı içerisinde yerine getirecektir."

Kaynak: AA / Politika

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