CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan AKP'nin sahte afiş iddiasına tepki

Haber : EMRE SERCAN İKE / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'nin; CHP logosu ile birlikte terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan sahte afiş hazırladığı ve astıracağı bilgisine tepki gösterdi. Özkoç, "Yarından itibaren, şehit çocuklarımızı siyasete alet etmeyi düşünüyorlar. Şehitlerimizi siyasete alet etmeyi düşünüyorlar. Milletimizin gözünün içine bakarak söylüyorum: AKP'nin kirli oyunlarını tezgahlayan İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun sözlerine asla itibar etmeyiniz. AKP'nin kirli propagandasına kesinlikle kanmayınız. Bunların hepsi bir düzmecedir. Yenildiklerini biliyorlar. Yoksulluğu, fukaralığı, enflasyonu, işsizliği yenemediler; ama milletimizi seçimlerde yenmek için çeşitli entrikalar yapıyorlar. Başaramayacaklar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın AKP'nin 81 ilde CHP logosu ile birlikte silahlı terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan afişler asacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özkoç, şunları söyledi:

"ŞEHİTLERİMİZİ SİYASETE ALET ETMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

"Aynı duyumu biz de aldık. Yarından itibaren, şehit çocuklarımızı siyasete alet etmeyi düşünüyorlar. Şehitlerimizi siyasete alet etmeyi düşünüyorlar. Sahte ses kayıtları üretip Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, bizim bugüne kadar mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ile sanki bir konuşması varmışçasına propaganda yapmayı düşünüyorlar. Her yerde insanları ayrıştırmayı ve birbirine karşı savaştırmayı düşünüyorlar. Ama seçimlere dört gün kaldı, başaramayacaklar.

"HİÇBİR KİRLİ PROPAGANDAYA ALET OLMASINLAR"

Kesinlikle milletimizi sağduyuya çağırıyoruz, bu dört gün içerisinde. Hiçbir kirli propagandaya alet olmasınlar. PKK terör örgütü ile masaya oturan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Osman Öcalan'ı, kırmızı bültenle aranırken televizyona çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. YPG ve PYD gibi örgütlerin liderlerini Türkiye'de; kırmızı halıyla, resmi olarak karşılayan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarıdır. Bütün bunlar Türkiye'de yaşanmıştır. Buna rağmen milletimizin sağduyusu ile bugünlere kadar geldik. Fetullahçı Terör Örgütü'nü de besleyen, yardım ve yataklık yapan gene AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN SÖZLERİNE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Buradan bir kez daha milletimizin gözünün içine bakarak söylüyorum. AKP'nin kirli oyunlarını tezgahlayan İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun sözlerine asla itibar etmeyiniz. AKP'nin kirli propagandasına kesinlikle kanmayınız. Bunların hepsi bir düzmecedir. Yenildiklerini biliyorlar. Yoksulluğu, fukaralığı, enflasyonu, işsizliği yenemediler; ama milletimizi seçimlerde yenmek için çeşitli entrikalar yapıyorlar. Başaramayacaklar. Millet İttifakı kazanacak. ve Türkiye hak ettiğini alacak.

"NOT DEFTERİMİZ DE VAR. KİMLERİN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ, NASIL YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

Muharrem Erkek, seçim konularından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. O YSK'ya başvuruda bulundu. Hukuki açıdan da gerekli yerlere müracaat ettik. Sonuna kadar yasal olarak mücadele ediyoruz. Ama bunu yapanlardan da ayrıca hesap soracağız. Not defterimiz de var. Kimlerin ne yaptığını biliyoruz, nasıl yaptığını biliyoruz. Bunlardan hesap soracağız."

TUNCAY ÖZKAN'IN AÇIKLAMASI

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, bugün yaptığı açıklamada, ""İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. Seçimi kaybediyorlar. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. Yine PKK'nın kanatları altına sığındılar" dedi.