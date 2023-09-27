CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu ile yarışacağı genel başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı" diye konuştu.

13 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde değişim tartışmaları sonucunda olağanüstü kurultay kararı alınmış ve değişimcilerin tarafından yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğuna açıklamıştı. Genel başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 4-5 Kasım'da gerçekleşe cek 38'inci Olağan Kurultay öncesi Özel, Habertürk'te canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamaları şöyle: