CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Altan Öymen'i İstanbul'da ziyaret etti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen'i İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Özel, ziyareti sonrasında; "Bugün üzerinde en mutabık kaldığımız konu, uzun söyleşinin sonunda iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü bir başka partide liderine rakip çıkabilmenin, çoklu yarışlarla genel başkanı belirleyebilmenin, Türkiye'ye vaat ettiği demokrasiyi kendi içinde yaşayabilmenin olanaklı olduğu bir başka parti yok şu anda" açıklamasını yaptı. Öymen de "Ufuk turu yaptık. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ziyaretleri için" diye konuştu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugünkü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ziyaretinin ardından önceki dönem CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen'i de İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Parti Meclisi (PM) üyeleri Selin Sayek Böke ve Candan Yüceer de eşlik etti.

ÖYMEN: UFUK TURU YAPTIK

Gazetecilere açıklama yapan Öymen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öymen, "Güzel bir vakit geçirdik. Tabii konu, hepimizin siyasetle ilgisi bulunduğuna göre siyasetti ama başka şeyler de konuştuk. İşte bir seçim arifesinde Özgür Bey de aday olarak bu faaliyete katılıyor. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Ufuk turu yaptık değil mi, öyle diyebiliriz. Başarılar dilerim herkese. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ziyaretleri için. Hele çok güzel bir çiçek demetini de hediye ettiler, ona da çok teşekkür ederim" dedi.

ÖZEL: ÖYMEN'İN KİTAPLARI BAŞUCU KİTABIMIZ OLDU

Özel de Öymen'e teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız bizi İstanbul'daki evlerinde kabul ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde yaşayacağımız kurultayla ilgili, bununla ilgili adaylığımızla, genç kadrolarımızla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Bizim her birimiz için Cumhuriyet Halk Partisi tarihini öğrenmekte Sayın Genel Başkanımızın kitapları, hep başucu kitabımız oldu ve her zaman başvurduğumuz en önemli ve en güvenilir kaynaktı. Sayın Genel Başkanımızın geçmiş dönemde grup başkanvekilliği yapması, bizim bu noktada mevkidaşlığımızın olması çok önemliydi. Ayrıca kendisinin yine geçmişte 9 aday birlikte yarışarak kazandıkları bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı hepimizin hafızalarındaydı.

"EN ÖNEMLİ KAZANIMLARDAN BİR TANESİ BUGÜNKÜ SOHBET OLDU"

Bugün üzerinde en mutabık kaldığımız konu, uzun söyleşinin sonunda iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü bir başka partide liderine rakip çıkabilmenin, çoklu yarışlarla genel başkanı belirleyebilmenin, Türkiye'ye vaat ettiği demokrasiyi kendi içinde yaşayabilmenin olanaklı olduğu bir başka parti yok şu anda. Bugünkü gibi böylesine zengin, öğretici bir sohbetin önceki genel başkanımızla yapılabilme olanağı herhalde bu heyetin içinde bulunan her birimiz için bundan sonra ne yaşayacak olursak olalım, seçimlerde ne sonuç alacak olursak olalım en önemli kazanımlardan bir tanesi bugünkü sohbet oldu. Biz bunun için Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Öymen de bunun üzerine "Ben çok teşekkür ederim her şey için. Kitaplar için söylediklerine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.