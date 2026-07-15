Özel: 15 Temmuz'da Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "15 Temmuz gecesinde Meclis'te Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. 10 yıl önce Meclis'in ve milletin iradesine darbe yapılmak istendiğini söyleyen Özel, "O gün bu Meclis kapalıydı ve bu Meclis'in açılmasını, toplanmasını öneren, açıldıktan sonra da gelebilen milletvekilleriyle Ankara'da olan ve Meclis'e ulaşabilen milletvekilleriyle sabaha kadar darbeye karşı direnen, kapalı olan Meclis'i açtığımız için de hedef haline gelen, bombardıman altında kalan milletvekillerinden birisiyim. O gün Meclis'in açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesinde Meclis'te Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı"

Darbe girişimine "Tiyatro değil, kanlı bir darbe" diyen kişi olduğunu ifade eden Özel, "O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim. Şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle bir kez daha anarım. O gün Meclis'te şöyle bir hava vardı. Evet, artık anlaşıldı sadakate değil, liyakate bakmak lazımmış. Cumhuriyet'in değeri anlaşıldı, kuvvetler ayrılığının değeri anlaşıldı. Birilerini bir yerlere sırf alnı secdeye varıyor diye getirmenin yanlışlığı anlaşıldı. 'Kim olursa olsun ama liyakatli olsun' dendi. Bir anda AK Parti İl Başkanlıklarına Atatürk resimleri asıldı, ilk kez hızla büyük posterler arandı bulundu, bizlerden istendi. İllerimizde AK Parti İl Başkanlıkları, büyük Atatürk posterini Cumhuriyet Halk Partililerden istediler. Laiklik vurguları yapıldı, 'Bundan sonra bu yanlışlar yapılmayacak, demokrasinin değeri anlaşıldı' denildi. Ama 10 yılın sonunda elde ne var? FETÖ'nün her türlü ordudaki yapılanması, yargıdaki yapılanması, emniyetteki yapılanması, Diyanet yapılanması hepsi ele alındı ama FETÖ'nün siyasi ayağına gelince iş durdu" diye konuştu.

"Meclis'te de bizleri demokrasiden yana ve kendilerinden yana bir yönde gördüler"

Darbe girişiminin olduğu gece gözlerini kırpmadan darbenin karşısında, seçilmişlerin arkasında durduklarını belirten Özel, "O gün darbeye muhatap olan iktidar, sokakta da, Meclis'te de bizleri demokrasiden yana ve kendilerinden yana bir yönde gördüler. ve darbe birlikte savuşturuldu. O gün saldırılan şey sandığın kendisiydi. O gün darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen, Humeyni gibi Ankara'ya inecek, devletin başına bir seçilmiş değil, seçilmemiş, kendisini oraya atamış, ardına da yönetici kademeleri atayacak birisi gelecekti. Biz bununla mücadele ettik" dedi.

"Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş"

Özel, bir basın mensubunun "Kılıçdaroğlu bugün sizin FETÖ tarafından desteklendiğinizi ifade etti" şeklindeki sözleri üzerine şunları söyledi:

"Kemal Bey, bu zor soru. Şöyle zor soru. Yıllarca bu soruyu bana AK Partililer, AK Partili grup başkanvekilleri, AK Partili siyasetçiler ya da zaman zaman yazan- çizenler yazınca sizler sordunuz. 'Yurt dışındaki FETÖ'cülerin Kemal Bey'i desteklediklerine ne diyorsunuz?' dediniz. Biz de dedik ki 'Onların hükümetle derdi var diye muhalefete, muhalefetin yaptığı, ortaya çıkardığı bir dosyaya destek veriyorlarsa bu FETÖ'cülük anlamına gelmez' diye. Şimdi Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş? O zaman şöyle bir şey olur. Bunun ilk dalgasının nasıl geri püskürdüğünü hatırlamak lazım. Bunun ilk dalgası bayramlaşma için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belli sayıda insana hitaben yapılan konuşmada da böyle bir vurgu yapılmıştı. Cevabı dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarının mağdurlarından, ölenlerin yakınlarından geldi. Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar'ın Kumpas-Der'inden geldi. İlker Başbuğ'dan geldi. 'FETÖ'ye karşı yanımızda dimdik duran, o günlerde bir tek yanımızda olan Özgür Özel'e kimse FETÖ yakıştırması yapamaz' demişlerdi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı