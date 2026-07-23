CHP TBMM Grubu toplandı
CHP TBMM Grubu, Murat Emir başkanlığında kapalı toplantı yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren toplantıda oy birliğiyle alınan kararlar olduğu açıklandı. Gelişmelerin genel başkan tarafından paylaşılacağı belirtildi.
CHP TBMM Grubu Meclis'te kapalı olarak toplandı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı yaklaşık 15 dakika sürdü.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Emir, "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararlar alınması gerekiyordu. O kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken ya da Sayın Genel Başkanımızın (Özgür Özel) bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da toplantıya ilişkin, "Kısa bir gündemimiz vardı. Bir değerlendirmeyi yaptık. Bilmediğiniz şeyler yok. Günün sonunda adım adım Sayın Genel Başkanımızın kamuoyuyla paylaştığı çizgi üzerinde ilerliyoruz." dedi.
Öte yandan, grup toplantısı için milletvekillerine gönderilen çağrı yazısının gündeminde, "yoklama, Grup hesabının okunarak oya sunulması ve Grup Başkanlığının duyuruları" yazdığı görüldü.