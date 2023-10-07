CHP Giresun İl Kongresi'nde Dr. Gökhan Şenyürek başkanlığı seçildi

CHP'nin 38. Olağan Giresun İl Kongresi'nde Dr. Gökhan Şenyürek başkanlığı seçildi. Kongrede yapılan konuşmalarda Şenyürek'e yönelik güven ve destek mesajları ağırlık kazandı. Oylama sonucunda Şenyürek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Giresun İl Başkanı oldu.

CHP'nin 38. Olağan Giresun İl Kongresi'nde Dr. Gökhan Şenyürek başkanlığı seçildi.

Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yaparken, delegelerin oylarıyla blok liste yöntemi kabul edildi. Kongreye katılan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve bazı partililer söz alarak konuşmalar yaptı. Genel seçimlerde alınan sonuçların öz eleştirilerinin yapıldığı konuşmalarda tek aday olarak seçime giren Şenyürek'e yönelik güven ve destek mesajları ağırlık kazandı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçilirken, İl Başkanlığı için tek aday olarak sahneye çıkan Dr. Gökhan Şenyürek, oylama sonucunda mevcut 277 delegeden 199'unun geçerli oyunu alarak Cumhuriyet Halk Partisinin yeni Giresun İl Başkanı oldu.

Dr. Gökhan Şenyürek başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi yeni Giresun İl Yönetimi; Ahmet Akgün, Serdar Bayramoğlu, Alihan Bektaş, Hava Ceylan, Salih Süha Çam, Oğuzhan Güner, Mehmet Niyazi Hotmanoğlu, Zelal Kahyaoğlu Türkmenoğlu, Gökhan Karadurmuş, Seren Önal, Mehmet Caner Özdemir, Bahtiyar Öztürk, Hakan Poyraz, Tamer Şahin, Metin Şahin, Şuayip Şenel, Galip Taş, Bakış Topal, Hüseyin Ünlü, Sahure Yayla'dan oluşurken, Kutultay delegeliğine seçilen isimler ise; Gökhan Şenyürek, Ayça Kozluca, Murat Bektaş, Fatma İyice, Erhan Cebeci, Yakup Karakaya, İbrahim Akgün, Hüseyin Görgülüoğlu oldu. - GİRESUN