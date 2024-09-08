CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Partinin Yeni Programını Açıkladı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Yeni program, ülkemizdeki kutuplaşma iklimini aşma ve otoriter uygulamalar karşısında demokrasi birlikteliğini güçlendirme işlevini de yüklenecektir. Yeni programımız hem partimizin temel doğrultusunu yansıtacak hem de iktidara ulaşma hedefimize önemli bir katkı yapacaktır" dedi.

CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' 3'üncü gününde ATO Congresium'da devam etti. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve delegeler katıldı. Sadece delegeler ile il, ilçe başkanlarının girilmesine izin verilen salona girmek isteyen parti üyesi 2 kişi, güvenlik görevlileriyle tartıştı. Tartışmanın ardından araya giren parti yetkilileri, bu kişilerin içeri alınmasını sağladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partinin yeni programına ilişkin konuştu. Böke, "31 Mart 2024 yerel yönetim seçimleri, siyasi hayatımızda çok önemli bir kırılma noktası olmuştur. Partimizin kazandığı belediye sayısındaki ve yerel iktidar alanındaki ciddi artışın yanında, partimizin birinci parti olması büyük bir dönüşümün habercisidir. Bu şartlarda geçmişten bugüne iktidar mücadelesini, parti programını merkeze alarak yürüten CHP'nin yeni programı, birinci parti konumuna uygun olarak partimizin tüm vatandaşlarımız adına konuşabilmesine de imkan sağlayacak bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Bunun yanında yeni programımız ilk seçimde iktidara gelmeyi hedefleyen partimizin, iktidar vizyonunu yansıtmalı ve iktidara giden yolu tarif eden bir program olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZİN TEMEL DOĞRULTUSUNU YANSITACAK'

CHP'nin kuruluşundan bugüne getirdiği en önemli özelliklerinden birinin de Türkiye için çağın en gerekli, en geçerli ve en değerli fikirlerini savunmak, sahiplenmek ve bu fikirlere dayanan politikalar geliştirmek olduğunu ifade eden Böke, "Program çalışmaları, bu politika önerilerinin geliştirilmesi bakımından kritik öneme sahiptir. Ayrıca katılımcı bir yöntemle oluşturulmuş ve partimizin tüm vatandaşlarımız adına konuşmasına imkan verecek bir program metni, seçmen desteğimizin artmasına da önemli bir katkıda bulunacaktır. Oy oranı daha da yükselmiş bir CHP'nin, en kısa sürede iktidar partisi olması kaçınılmazdır. Bu çerçevede iktidar partisi olarak CHP'nin performansının seçmen tarafından denetlenmesi ve hedeflerinin ne ölçüde başarıldığının değerlendirilebilmesi, program metni etrafında somut bir dayanak bulacaktır. Bunun yanında yeni program metni, sadece partimizin oylarını artırmakla sınırlı bir vizyona dayanmayacaktır. Partimiz, demokrasi fikri etrafında çok farklı toplum kesimlerini bir araya getirmiştir. Bu nedenle yeni program, ülkemizdeki kutuplaşma iklimini aşma ve otoriter uygulamalar karşısında demokrasi birlikteliğini güçlendirme işlevini de yüklenecektir. Yeni programımız hem partimizin temel doğrultusunu yansıtacak hem de iktidara ulaşma hedefimize önemli bir katkı yapacaktır" diye konuştu.

Selin Sayek Böke'nin konuşmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel, milletvekilleri, delegeler, il ve ilçe başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri sahneye davet edilerek aile fotoğrafı çektirildi.

KURULTAYIN SON GÜNÜ YARIN

Kurultay'ın 4'üncü ve son gününde yarın Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından parti genel merkezinde düzenlenecek programlarla Kurultay sürecinin sona ermesi bekleniyor.