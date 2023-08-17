CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu: Samsun Kültür Yolu Festivalleri'nden Dışlandı

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen ve bu yıl 11 ilin yer aldığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına Samsun'un alınmamasına ilişkin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye illerini daha iyi tanıtma amacıyla başlattığı bu festivalde, Karadeniz'de sadece Trabzon şehri kapsama alınıyor. Samsun, teğet geçiliyor. Bir proje yapılırken Türkiye'de hiçbir ilimiz, üvey ya da öz evlat konumuna düşmemelidir. Asla unutulmamalıdır ki Samsun, kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehirdir. Samsun, cumhuriyetin kuruluşunun simgesini taşıdığı için mi iktidar tarafından yok sayılıyor. Bunu Samsunlu hemşerilerim gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de asla kabul etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Samsun'un ve Samsunlunun yanındayız. Samsun'un yok sayılması anlamında bu ilk değildi, görülüyor ki son da olmayacak. Ama biz buradayız. Samsun'a sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 11 şehri içeren bir programla başladı. Samsun, festival kapsamı dışında bırakıldı. CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Hancıoğlu'nun değerlendirmesi şöyle:

"SAMSUN, CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN SİMGESİNİ TAŞIDIĞI İÇİN Mİ İKTİDAR TARAFINDAN YOK SAYILIYOR"

"Gerçekten çok üzülerek söylüyorum, Samsun bir kez daha yok sayıldı. Samsun, kurtuluşa ilk adımın atıldığı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını başlattığı şehirdir. Bunun yok sayılması kabul edilemez. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye illerini daha iyi tanıtma amacıyla başlattığı bu festivalde, Karadeniz'de sadece Trabzon şehri kapsama alınıyor. Erzurum, Diyarbakır ve diğer iller kapsama alınırken üzülerek söylemek gerekirse Samsun, teğet geçiliyor. Bir proje yapılırken Türkiye'de hiçbir ilimiz, hiçbir bölgemiz üvey ya da öz evlat konumuna düşmemelidir. Kaldı ki Samsun, ayrı özelliği olan bir şehirdir. Samsun'un 1 milyon 374 bin nüfusu vardır. Ayrıca, şunu asla unutmamalı ki Samsun, kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehirdir. Hem tarihi anlamı olan hem de turizm açısından pek çok özelliğe sahip olan Samsun'un atlanması, akla ziyan bir olaydır. Bu da akıllara pek çok soruyu getiriyor. Samsun, cumhuriyetin kuruluşunun simgesini taşıdığı için mi iktidar tarafından yok sayılıyor. Bu asla kabullenilemez.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK HER ZAMAN SAMSUN'UN VE SAMSUNLUNUN YANINDAYIZ. SAMSUN'A SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Biz tabii ki bunu sadece turizm açısından, Samsun'un tanıtılması olarak algılamamalıyız. Aynı zamanda ekonomik anlamda da bir katkı getirecektir. Samsun, Karadeniz'de ve Türkiye'de lojistik bir şehirdir. Bunlar, bertaraf edilemez. Bu yüzden, Samsun'a ve Samsunlulara ihanet edildiğini düşünüyorum. Bunu Samsunlu hemşerilerim gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de asla kabul etmiyoruz. Samsunlu hemşerilerim hiç üzülmesinler, bugünkü bürokrat ve siyasi iradeler, Samsun'a sahip çıkmasa da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Samsun'un ve Samsunlunun yanındayız. Samsun'un yok sayılması anlamında bu ilk değildi, görülüyor ki son da olmayacak. Ama biz buradayız. Samsun'a sonsuza kadar sahip çıkacağız."