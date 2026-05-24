Haberler

İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından parti genel merkezinde gerginlik yaşanıyor

İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından parti genel merkezinde gerginlik yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davası kararının ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup ile genel merkezdeki partililer arasında arbede yaşandı. Polis müdahale etti, yollar trafiğe kapatıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi.

Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı.

Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı.

Bahçedeki CHP'liler, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan attı. Genel merkeze giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

"Vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve eski milletvekili Müslim Sarı, genel merkez önüne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstinafın kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin, suhuletle bir geçiş planlamadığını savunan Polat, yaşananların Türkiye açısından sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Polat, en kısa sürede kurultay yapmak istediklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımız, anlayamadığımız bir inatla, partimizin üyelerini ve milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mizin odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde. Israrla vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan yönetimin yetkisiz olduğunu belirten Polat, bu sebeple parti çalışanlarına bayram ikramiyelerinin verilemediğini söyledi.

Eski milletvekili Müslüm Sarı ise gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorladıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir geri dönüş yapılmadığını anlattı.

Sarı, işbirliği ve uzlaşı için sonuna kadar bekleyeceklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, "Kemal Bey, polis eşliğinde girmeyi kabul eder mi?" sorusu üzerine, "Öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 24 ölü, 82 yaralı

Demir yolu hattı yakınında büyük patlama: 24 ölü, onlarca yaralı var
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı