CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgürlük Yürüyüşü'nü Karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adana 'dan Silivri'ye 40 gün boyunca bin 500 kilometre yol yürüyerek 'Özgürlük Yürüyüşü' gerçekleştiren CHP Adana Gençlik Kolları Üyeleri'ni ile Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde karşıladı. Burada bir konuşma yapan Özel, " İçerideki belediye başkanlarımıza destek için burada yapılan açıklamadır. Üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesiyle birlikte bu açıklamayı da partimizin müzesine koyacağız. Partinin tarihinde bu kıymetli adımlar ve bu kıymetli sözler yerini alacak." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Kolları üyelerinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer tutuklu belediye başkanlarına destek amacıyla 40 gün önce başlatıp bugün Silivri'de tamamladığı 'Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü' nün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adana CHP Gençlik Kolları Üyeleri'yle biraraya geldi. Özgür Özel buluşmanın ardından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

'GENÇ ARKADAŞLARIMIZ BİN 500 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜLER'

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel yürüyüşle ilgili, "Genç arkadaşlarımız adaleti Silivri'den alıp Adana'ya götürmek için bin 500 kilometre yol yürüdüler. İçerideki belediye başkanlarımıza destek için burada yapılan açıklamadır. Üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesiyle birlikte bu açıklamayı da partimizin müzesine koyacağız. Partinin tarihinde bu kıymetli adımlar ve bu kıymetli sözler yerini alacak. Günü geldiğinde, şu ana kadar yazılmayan iddianame yazıldığında, orada nasıl bir siyasi cambazlık yapıldığı, nasıl hukukun eğilip büküldüğü, nasıl büyük haksızlıklar yapıldığı ortaya çıkacak ve tarihin çöp sepetine gidecekse, bu tişörtler, bu ayakkabılar, burada okunan bu basın bildirisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şanlı demokrasi tarihinde ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak" diye konuştu.

'ADANA'DA ORTAK BİR MUTABAKAT VAR'

Özel, "Bugün buradaki Adana'dan burada tutuklu bulunan üç belediye başkanımız; Kadir Haydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar tamamen hukuksuz bir şekilde ve zorbaca burada tutuluyorlar. Bir mahkeme görülse, bir hakime ulaşılsa bu iş bitecek; ama yazılmayan iddianameyle aylardır bu zulüm yapılıyor. Kime, Adana'ya yapılıyor. Adana'da ortak bir mutabakat var. Ağırlarına giden de o. MHP'liler de Zeydan Karalar diyor, AK Partililer de Zeydan Karalar diyor. Her seçimde daha çok oy alıyor, rekor oy alıyor. Memnuniyet anketlerinde bütün Adana'nın gönlünü fethetmiş. Bunu hazmedemeyenler, onu orada yenemeyenler, böyle yeneceklerini sanıyorlar. Durum Oya Tekin için de, Kadir Haydar için de farklı değil; ama işin en hukuksuz tarafı da şu; bunu açıkça söyleyelim. Bu kişi Aziz İhsan Aktaş dünya kadar belediyeyle çalışıyor. 380 kurumla çalışıyor. 70 küsur CHP'li belediye, 300'den fazlası AK Parti'nin yönetiminde. Diğerlerine tek bir soru sorulmazken, buraya soruluyor" ifadelerini kullandı.

'BU YÜRÜYÜŞ HALKIMIZIN UMUDUNU ORTAYA KOYMAK İÇİNDİ'

Yürüyüşü gerçekleştiren 9 Gençlik Kolları üyesi adına konuşma yapan CHP Adana Seyhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı ise, "Adana'dan Silivri'ye 40 gün önce başlattığımız bin 200 kilometrelik özgürlük yürüyüşümüz bugün sona erdi. Bu yürüyüş yalnızca yol kat etmek değil; irademizi, kararlılığımızı ve halkımızın umudunu ortaya koymak içindi. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Haydar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere hukuksuzca tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarımız için adalet ve özgürlük talebimizi dile getirdik. Zorlu bir yolculuktu; güneşin altında, yağmurun altında, bazen aç bazen yorgun ama bir an bile yılmadık; çünkü haklıydık, çünkü yanımızda halkımız vardı. Bu destek bize güç verdi, umudumuzu diri tuttu. Başkanlarımız özgürleşene, adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Her platformda, her meydanda, her koşulda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.