CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kurucularının mezarlarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ve Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret etti. Özel, çelenk koyarak saygılarını sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş'ın Gönyeli'de bulunan anıt mezarını ve Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'de bulunan kabrini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarına çelenk koyduktan sonra anı defterine "Kahraman Mücahit Sayın Cumhurbaşkanı, kurucusu olduğunuz KKTC'nin 40. Yıldönümünde burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Sizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı" mesajını yazdı. Özel, daha sonra Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'de bulunan kabrini ziyaret ederek çelenk koydu.