CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i mezarı başında anıldı

CHP'de 7 dönem Tunceli milletvekilliği yapan ve 8 yıl önce pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Kamer Genç, memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ramazan köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Genç'in yakınları katıldı. Genç için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve hak lokması dağıtıldı. Bir dakikalık saygı duruşu sonrası mezarına karanfiller bırakıldı.

'BUGÜN 8'İNCİ KEZ, AYNI TARİH VE GÜNDE BURADAYIZ'

Burada konuşan Özgür Özel, her ölüm yıl dönümünde Kamer Genç'i mezarı başında andıklarını ifade ederek, "Büyük bir heyecan, gurur içindeyim. 2016 yılının Ocak ayında bugün, sevgili Veli Ağbaba ve Nurettin Demir ile Kamer ağabeyimize verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere 2 metrelik karın arasından buraya ulaşarak, kendisini söz verdiğimiz gibi, ellerimizle yerine teslim etmiştik. O günden sonra bugün 8'inci kez, aynı tarih ve günde buradayız. Hangi makamda, mevkide, görevde olursak olalım, yine kendisinin ölüm yıl dönümünde, Allah sağlık verdikçe, bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Bundan öncekilerde CHP milletvekili ve Grup Başkanvekili sıfatıyla buradaydım. Bugün partinin genel başkanı olarak buradayım. CHP'de genel başkanlık şöyle bir sıfattır; 1 milyon 600 bin üye bu makama layıktır, içlerinden birisi bu görevi yapar. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in koltuğunda, tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına oturur ve böyle günlerde genel başkanın varlığı, bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Bugün, partinin en yeni kaydı olmuş, 18 yaşını doldurmuş üyesinden, en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genç'in ailesine bir kez daha taziyelerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye seslenmek için buradayım" dedi.

'KAMER AĞABEYİN YOLUNDAN AYRILMAYIN'

Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na vefanın, partisini iktidar yapmakla gösterileceğini vurgulayan Özel, "Buradan, Nazımiye'den size söz veriyoruz. Dün gelmeden sayın genel başkanımızı aradım. Dün akşam bir araya gelecektik, kendisinin programı olduğu için bu akşama erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey'i ararız, 'memleketinize bir talimatınız, söyleyeceğiniz var mı' deriz. Sayın genel başkanımız çok selamlarını söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp, ona götüreceğim. Herkesin bizden bir beklentisi var, şunu söylüyorlar; aman Kemal Bey'e vefalı olun. Hep şunu söylüyorum; vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var. Benim anladığım vefa şu, bir genel başkana, önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Partisini Nazımiye'de, Tunceli'de ve Türkiye'de iktidar yapacağız. Genel başkanımıza da Deniz Baykal'a da Bülent Ecevit'e de İsmet İnönü'ye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vefamızı, onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz. Hepinizi seviyoruz. Sakın Kamer ağabeyin yolundan ayrılmayın. Onun yolu doğruluk, dürüstlük yoludur. Sakın partimizin, Atatürk'ün yolundan ayrılmayın. Atatürk'ün yolundan sapmayana hiç kimse bir şey yapamaz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi, tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına yürekten kucaklıyorum. Bundan sonraki senelerde yine burada sizlerle çok daha güçlü, başarılı bir Cumhuriyet Halk Partisi ile olmanın sözünü veriyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.