CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Anahtar Listesi Açıklandı
Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için açıkladığı anahtar listede 31 yeni isim yer aldı. Daha önce PM'de bulunan 11 isim listede yer almadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre, Parti Meclisi'nde 31 yeni isim yer alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu anahtar listesi açıklandı.

Parti Meclisi

Özel'in anahtar listesinde PM adayları arasında Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlun Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcier, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Saniye Barut, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çıggın, M. Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan Irak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu ve Aylin Nazlıaka yer aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu

YDK listesindeki isimler arasında ise Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Tımisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı ve Ali Narin yer aldı.

Bilim Kültür Sanat Platformu

Bilim Kültür Sanat Platformu için ise anahtar listede; Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay ve Emre Kartaloğlu yer aldı.

CHP lideri Özel'in anahtar listesinde daha önce PM'de bulunan 11 isim yer almadı. Toplam PM sayısının 60'tan 80'e yükseltilmesiyle PM'de toplam 31 yeni isim yer alacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
