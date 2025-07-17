CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik bir soruşturma daha başlatıldı.

SAVCIYI HEDEF ALAN ÖZEL'E SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özel hakkında Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı'ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMUHİTTİN İBRAHİMOĞLU:

Kahve ağzıyla liderlik olmaz hele devlet hiç yönetilmez. Kafası güzel olunca limiti aşıyor.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Şaşırdık mı? HAYIR... Bu ve bunun gibiler ajan ajan.... kime hizmet ettikleri belli degıl. CHP=KAOS

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Haber Yorumlarıoguz ates:

geç kalındı atın içeri sesi kesilsin

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Sabaha bekleyemediler mi bu saatte mi soruşturma başlattılar acaba

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Boyle olmaz Sandığı getirsinler artın erken seçim şart

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