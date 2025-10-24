CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce Cezaevinde Pınar Türker'i Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Pınar Türker'i ziyaret etmek için Düzce'ye geldi. Özgür Özel, Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek, tutuklu bulunan Pınar Türker ile yaklaşık 1.5 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Özel, cezaevi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika