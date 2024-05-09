CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP belediyeciliği Türkiye genelinde ilgi ve güveni artıracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki günlerde hizmetlerin tüm belediyelerde ortaklaştığını, belli hizmetlerin tek tipleştiğini, CHP belediyeciliğinin kanıtsandığını ve artık bütün Türkiye'de görülen bu iyi uygulamaların ileride genel iktidar için de CHP'ye olan ilgiyi, alakayı, talebi, güveni artıracağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

CHP İl Başkanlığı önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Özel, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yıllarca kente hizmet ettiğini, bayrak devir teslimiyle bir Cumhuriyet kadını olan Ayşe Ünlüce'ye el verdiğini söyledi.

Yerel seçimleri "Türkiye ittifakı"yla kazandıklarını, ittifakın büyük bir moralle güçlenmeye devam ettiğini belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin üye kampanyasında üye kayıt formu yetiştiremiyoruz. Kuyrukta gençler oluyor. 45 dakikada 50'ye yakın kayıt yapılan stantlarımız oluyor. Ankara, genç üye kayıtlarını yetiştiremiyor. İkizler geliyor, gülüyoruz, şaşırıyoruz öbür hafta üçüzler geliyor memnun oluyoruz, dördüzler geliyor. Ailemiz büyüyor, baba evi büyüyor." ifadesini kullandı.

Özel, partisinin Yerel Yönetimler Eğitim Eşgüdüm ve Denetim Komisyonunun, Büyükerşen başkanlığında hızla çalıştığını dile getirdi.

Partisinden seçilen başkanların belediyecilik hizmetlerine değinen Özel, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde hizmetlerin tüm belediyelerde ortaklaştığını, belli hizmetlerin tek tipleştiğini, CHP belediyeciliğinin kanıtsandığını ve artık bütün Türkiye'de görülen bu iyi uygulamaların ileride genel iktidar için de CHP'ye olan ilgiyi, alakayı, talebi, güveni artıracağını hep birlikte göreceğiz. İsrafa son verip hizmeti getirmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, Kırıkkale'de, Kastamonu'da Eskişehirler yaratacağız. Türkiye'nin dört bir yanında CHP belediyeciliğini mutlaka öz denetimi kuvvetli, israfı olmayan, yolsuzluk olmayan bir şekilde, halkın gözleri önünde şeffaf bir şekilde yönetecek, denetleyecek, denetlettirecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de gerek işlevsizleştirilen Sayıştayın yeniden güçlendirileceği gerek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başkanlığını ana muhalefet partisinin yapacağı bir kesin hesap denetim komisyonunun kurulacağı ve bu memlekette artık rüşvetin, adam kayırmanın ortadan kalkacağı yarınları müjdeleyeceğiz."

Öğretmen adayları ve emeklilerle bir araya gelecekler

Özel, sokaktan korkmadan, meydandan kaçmadan halkın sesini en yukarıdan duyuracaklarını anlattı.

Öğretmen atamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Mülakatın kaldırılma sözünün verildiği öğretmenlerle ilgili onların talebine uygun olarak 68 bin mülakatsız atama talebinin kampanya boyunca arkasında durduk. Kürsümüzü, mikrofonlarımızı bu taleplere açtık ancak geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Erdoğan kendisi açıklamadı, ertesi gün Milli Eğitim Bakanı'na bıraktı. Milli Eğitim Bakanı salı günü sadece '20 bin atama' dediğinde gençlerimizin umutları kırıldı. Ardından biz 'Hani mülakat yapmayacaktınız? Hani 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta Sayın Erdoğan, 'mülakatı kaldırıyoruz diye söz vermişti, hani seçim bildirgesine yazmıştınız. Gençlerin kendilerinden, ailelerinden böyle oy istemiş, böyle oy toplamıştınız' dediğimizde, 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' dediler."

Özgür Özel, öğretmen alımlarında mülakatların yeni sistemle yapılacağının, 45 dakika süreceği ve kamerayla kayıt altına alınacağının söylendiğini aktararak, "Atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla ve çağdaş bilimsel laik eğitime karşı yürütülen müfredat çalışmasına da isyan eden herkesle 18 Mayıs'ta saat 13.00'te İstanbul Saraçhane'de onların sesine ses, mücadelelerine omuz vereceğiz, onların sesini duyuracağız. Müzakere de edeceğiz ama bu güzelim gençler için mücadelenin de en büyüğünü vereceğiz. Hepinizi bekliyorum." diye konuştu.

Özel, emeklilere destek olmak için de 26 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Kim hak arıyorsa onların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Özel, "Orta Vadeli Program'da enflasyon tahmini yüzde 33'ken, 3 ay önce yüzde 36, şimdi yıl sonu için yüzde 39'a revize ettiler. Her geçen gün beklentilerini yükseltiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Özel'e CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ile partililer eşlik etti.