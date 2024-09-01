CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balık Av Sezonu Açılış Programı'na Katıldı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2024-2025 Balık Av Sezonu Açılış Programı'na katıldı. Burada konuşan Özel, "Biz iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı biliyoruz. Birinci iş Denizcilik Bakanlığı kuracağız. Denizcilik olur adı, su ürünleri ve balıkçılık olur ama bir Denizcilik Bakanlığı kuracağız" dedi.

Sarıyer Belediyesi tarafından bu gece yarısı itibarıyla başlayan deniz av sezonu dolayısıyla 2024-2025 Balık Av Sezonu Açılış Programı düzenlendi. Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, partililer, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, özel horon gösterisi sunumuyla başladı. Ardından Özgür Özel kendisine hediye edilen Sarıyer Spor Kulübü atkısı ve madalyasıyla sahneye çıktı.

'DÜNYANIN 3 GÜZEL DENİZİ ÜLKEMİZİ ÇEVRELİYOR'

Burada konuşan Özel, "Memleketimiz 200 tane doğal gölü olan, 300 tane baraj gölü olan, 33 tane büyük akarsuyu ve nehri olan ancak hem bu akarsuların rejiminin doğru kullanılmadığı, hem de bir yandan göllerimizden ve denizlerimizden yeterince yararlanamadığımız bir memleketteyiz. Dünyanın 3 güzel denizi ülkemizi çevreliyor, bir diğeri de bir iç deniz olarak Marmara Denizi gibi bir hazineye sahibiz veya sahiptik. Bu konuda yapılabilecek geriye kalan ne varsa bunun araştırılması ve Marmara Denizi'nin olması gerektiği gibi temiz, gözümüz gibi bakılan, bizi doyurduğu gibi bizim de onun yarınlarını düşündüğümüz bir iç deniz olarak korunmaya devam edilmesi, son dönemlerdeki boş vermişliğin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

'İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİRİNCİ İŞ DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURACAĞIZ'

Özel, "Biz iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı biliyoruz. Birinci iş Denizcilik Bakanlığı kuracağız. Denizcilik olur adı, su ürünleri ve balıkçılık olur ama bir Denizcilik Bakanlığı kuracağız. Bakanlığın kurulmasının yanında sadece ÖTV'siz değil KDV'siz mazotun da verilmesi gerektiği önemli bir tespit olarak öneri olarak duruyor. Resmiyette bir meslek olarak tanımlanmasının, balıkçılığın kanunla tanımlanmış meslekler arasında olmamasının bir sorun olduğu ortada. Yapılar var, dernekler var, kooperatifler var ama belki bir oda, bir birlik anlamında Ankara'da temsil edilecek kamu yararına bir meslek odasına dönüştürülmesi gerekiyor. Çalışanların sosyal güvencesi gerçekten sorumlu sosyal güvenceye sahip olmaları lazım. Ama sektör bu haldeyken, devletin bu sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmını karşılaması gerekiyor" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE 'VİRA BİSMİLLAH' DİYORUZ'

Törenin ardından Özgür Özel ve beraberindekiler 'Bakarlar' isimli balıkçı teknesiyle birlikte denize açıldı. Özel, balıkçı tayfasıyla sohbet edip yeni sezon için iyi temennilerde bulundu. Yağmurluk giyip eline ağ alan Özel, güverte üzerinde fotoğraf çektirdi. CHP lideri Özel, "31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece saat 00.00'ı geçti ve av yasakları bitti. Bütün bir yazı bu geceye ve bundan sonrasına hazırlıkla geçiren, ekmeğini denizden çıkaran kardeşlerimizle birlikte denize açıldık. Şimdi hep birlikte 'Vira Bismillah' diyoruz. Rast gelsin inşallah" dedi.