CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Başkanı Marc Cools'u Kabul Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Ziyarete CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve diğer parti yetkilileri de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'u kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools'u CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika