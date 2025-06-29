CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Temaslarda Bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi için Berlin'de temaslarda bulunarak, Almanya Savunma Bakanı ve SPD Eş Genel Başkanı ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi için bulunduğu Berlin'de çeşitli temaslarda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile görüştü.

Özel ayrıca SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi ve SPD'nin kongre resepsiyonuna katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Politika
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