CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Alevi Vakıf, Federasyon ve Dernek Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi vakıf, federasyon ve dernek başkanları ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Alevi vakıf, federasyon ve dernek başkanları ile partideki makamında görüştü.

Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.