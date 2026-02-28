Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Döşemealtı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Muhittin Böcek'in ağır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Böcek'in günde 22 ilaç içtiğini belirten Özel, "Başkanımız daha önce Kovid-19 nedeniyle yüz günden fazla yoğun bakımda kaldı, ciğerleri ciddi hasar gördü. Şu an şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra ileri derece uyku apnesi teşhisiyle günde 22 ilaç kullanıyor. Tek başına hücrede kalması hayati risk taşıyor." dedi.

Yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek ve Mehmet Murat Çalık'ın tutuklu kalması yerine, en azından ev hapsi seçeneği değerlendirilmelidir. Yargılanmasın demiyoruz, mahkeme günü sorular sorulur, cevaplar verilir. Ancak 100'den fazla kişinin adının geçtiği, sadece birkaç tutuklunun kaldığı bu dosyada, hasta bir belediye başkanının içeride tutulması adalete de vicdana da sığmaz."

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın gözaltına alınması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin de Özel, konunun bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili olduğunu dile getirdi.

"Tanju Özcan'ın şahsi bir kazancı yoktur. İş insanlarının vakfa yaptığı bağışlar, öğrencilere burs olarak dönmektedir." diyen Özel, CHP'li belediye başkanlarının veremeyeceği hesap olmadığını söyledi."

Özel, Bolu'daki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak "Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz." dedi.

Özel'e cezaevi ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı eşlik etti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?