CHP Genel Başkanı Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Döşemealtı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Muhittin Böcek'in ağır sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Böcek'in günde 22 ilaç içtiğini belirten Özel, "Başkanımız daha önce Kovid-19 nedeniyle yüz günden fazla yoğun bakımda kaldı, ciğerleri ciddi hasar gördü. Şu an şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra ileri derece uyku apnesi teşhisiyle günde 22 ilaç kullanıyor. Tek başına hücrede kalması hayati risk taşıyor." dedi.

Yargılamanın tutuksuz yapılması gerektiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek ve Mehmet Murat Çalık'ın tutuklu kalması yerine, en azından ev hapsi seçeneği değerlendirilmelidir. Yargılanmasın demiyoruz, mahkeme günü sorular sorulur, cevaplar verilir. Ancak 100'den fazla kişinin adının geçtiği, sadece birkaç tutuklunun kaldığı bu dosyada, hasta bir belediye başkanının içeride tutulması adalete de vicdana da sığmaz."

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın gözaltına alınması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin de Özel, konunun bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili olduğunu dile getirdi.

"Tanju Özcan'ın şahsi bir kazancı yoktur. İş insanlarının vakfa yaptığı bağışlar, öğrencilere burs olarak dönmektedir." diyen Özel, CHP'li belediye başkanlarının veremeyeceği hesap olmadığını söyledi."

Özel, Bolu'daki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak "Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz." dedi.

Özel'e cezaevi ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı eşlik etti.