CHP Genel Başkanı Özel'in 'randevu' çelişkisi

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'da Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yla yüz yüze görüşme fırsatı bulamadığından dolayı Costa'ya yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'na katılmıştı. Özel, burada yaptığı konuşmanın başında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından salondan ayrılmasına ilişkin tepki göstermişti. Konuyla ilgili konuşan Özel, kişisel olarak Costa'ya hayranlık duyduğunun altını çizerek, "Bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil" diye konuşmuştu.

Daha sonra ise Özel, Costa ile görüşememesine dair yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı eleştirilere ise cevap verdi. CHP Genel Başkanı Özel, bir önceki açıklamalarının tam zıddına ifadeler kullanarak randevu alamadığı bir ismin olmadığını ileri sürdü. Kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Avrupa'da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen, yarın istifa ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500

