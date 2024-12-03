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CHP Genel Başkanı Özel, Engellilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, Engellilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özel, Engellilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Engellilerden oluşan beraberindeki heyet, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Engellilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Engellilerden oluşan beraberindeki heyet, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel ile engellilerden oluşan beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Özel ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Defterde ise şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Atatürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri ve engelli yurttaşlarımız ile birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla her alanında başarı göstermeye gayret eden engelli yurttaşlarımız, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünüzün örnek temsilcileridir. Onların azmi ve kararlılığı, hiçbir engelin aşılmaz olmadığını tüm dünyaya göstermektedir. Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda, engelli yurttaşlarımızın sorunlarının çağdaş ve eşit olduğunu bir bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız eğitim, istihdam, erişilebilirlik sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek, hep birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu vesileyle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Konuşmasının ardından Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başına geçerek çiçek bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - Politika
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