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CHP Genel Başkanı Özel: "Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım"

CHP Genel Başkanı Özel:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu. Özel, "Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da merkez Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Özel, daha sonra eski Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi'nin Dört Ayaklı Minare önünde öldürüldüğü yerde CHP İstanbul Milletvekili ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile birlikte karanfil bıraktı.

Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklmada, çok duygusal bir an ve çok duygusal bir yerde olduklarını söyledi. Özel, "Bir yanımızda Türkan Elçi, onun hayat arkadaşı Tahir Elçi, bir yanımızda Sezgin Tanrıkulu, kendisi baro başkanıyken baroda birlikte çalıştıkları dönem ve o anda Diyarbakır'da baro başkanı sıfatıyla kent için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanımla birlikte takip edildi. Olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik beklentiler boş çıktı. Bir gün bu cinayetinde tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi'nin hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz" dedi.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak buraya çıkar odaklı siyaset değil, buraya gerçekten toplumsal barışın sağlanması için üstümüze ne düşüyorsa bunu yapmak üzere, oy kazanmak maksadıyla değil. Türkiye'nin şu anda seçim gündemi yokken, çok kolay şekilde, çok popülist politikalarla iktidar ne diyorsa tersini söyleyerek oy toplanabilecek, görece verimli alan varken biz son derece yapıcı bir yerden hükümeti samimiyete davet ediyoruz."

Kürtlerin bir ayrılma, toprak talebi olmadığını belirten Özel, "Kürtlerin bizimle beraber eşit vatandaş olma talebi var. Eğer Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için adım atıyorlarsa buradan geri adım olmaması lazım. Tayyip Erdoğan'ın sorununu çözmek için bir hazırlık yapıyorlarsa ve bu insanların bu kadar samimi duygularını kullanarak Tayyip Erdoğan için bir hazırlık yapıyorlarsa, orada bir adım ileri atamazlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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