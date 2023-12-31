CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İki şeyin rengi yok; bir, annelerin gözyaşının rengi; iki, emekçinin alın terinin rengi. 2024'te hiçbir annenin, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, bu memlekette yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği 2024 diliyorum. Filistin'deki mezalimin durduğu 2024 diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada geçen günlerde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Budak'ın cenaze törenine katıldığında hem şehidin ailesini hem kendilerini üzen bir "provokasyon" yaşandığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Manisa'da şehidimizin ailesini ziyaret etmek istedim. Şehidimizin 6 kız kardeşi, 1 erkek kardeşi var. Onlarla bir araya geldik, hatırlarını sorduk. Bundan sonraki süreçte şehidimiz, Manisa'mızın ve bütün Türkiye'nin şehididir, hepimizin şehididir. Daha önce de ilişki içinde olduğumuz, tanıştığımız, görüştüğümüz bir aile. Bundan sonra da şehidimizin kardeşlerini ve aileyi yakından takip edeceğiz. Kendileri bir kez daha yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Bu mahalle, bu aile acısını yaşarken, şehir dışından, özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi ne Manisa'mız ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Orada yapılan iş, siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa'da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak, 'Ana muhalefet lideri, kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi' diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular."

"Ne Türkiye kazanır ne kendileri kazanır"

Özel, 2024 yılının bir milat olmasını dileyerek, "Acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmek, buralara siyaset sokmamak konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Özel, "Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse, bu acı olaylardan güzel ülkemiz kazanımla çıkmış olur. Aynı şekilde devam etmeye kalkarlarsa bundan ne Türkiye kazanır ne kendileri kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

Acıların yaşanmadığı, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir yıl dileyen 2024 Özel, "İki şeyin rengi yok; bir, annelerin gözyaşının rengi; iki, emekçinin alın terinin rengi. 2024'te hiçbir annenin, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, bu memlekette yaşayan, bu dünyada yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. Filistin'deki mezalimin durduğu bir 2024 diliyorum. Savaşsız, kavgasız bir 2024 diliyorum. Barış ve sağlık dolu 2024 diliyorum." görüşlerini paylaştı.

"O TFF Başkanı'nı ben mi atadım, ben mi destekliyorum?"

CHP Genel Başkanı Özel, bir soruya karşılık ise şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin iki güzide kulübünün maçını Atatürk düşmanı Suudi Arabistan'a muhalefet partileri mi almış? Anıtkabir'e gitmeyen Suudi Arabistan'a Cumhuriyet'in 100. yılının en büyük kupasını götürmek hangi aklın ürünü? O Bakan'ı, o TFF Başkanı'nı ben mi atadım, ben mi destekliyorum? Böyle bir durumu Türkiye'ye yaşatanlar samimi bir özür dileyip özeleştiri yapacaklarına, yine dönüyorlar muhalefeti suçluyorlar. Muhalefet ne yapsın? 4 ay önce 'Bu maç orada oynanmaz.' dedim. 3 ay önce 'Bu maçın yerini değiştirin.' dedim. 2 ay önce 'Bu maçın doğru yeri İzmir Atatürk Stadı'dır.' dedim. Atatürk'ün adını anmayan, kabrine gitmeyen, İstiklal Marşı'mıza dahi tahammül edemeyen, Atatürk'ün askerini, 'Merhaba asker' diye kendi dilinde selamlamak yerine Arapça selamlayan bir adamın ayağına Atatürk'ün iki takımının maçını götürürsen bu olur. Halen daha bizi suçluyor. Suçluluk psikolojisindedir. Orada yaşananların sebebi sensin, sen Tayyip Erdoğan."

Özgür Özel, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiriye imza atmamasıyla ilgili de "CHP kendi doğruları olan bir parti. Doğru bildiğimiz bildiriyi tek başımıza yayınladık." ifadelerini kullandı.