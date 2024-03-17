CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Depreme Dirençli Kentler İnşa Etmenin Öncelikli Görev Olduğunu Belirtti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir." dedi.

Özel, Ceyhan ilçesi Kent Meydanı'ndaki "halk buluşması" programında, mazbatası iptal edilen eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın hukuksuz şekilde görevden uzaklaştırıldığını savundu.

CHP'li belediye başkanlarının seçildikten sonra kimseyi ayırmadığını söyleyen Özel, yeniden aday gösterilen Aydar'ın, belediyenin kapısını tüm Adanalılara açacağını dile getirdi.

Emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadığını, bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade eden Özel, "Hesabı altına, kıymaya, kebaba, şalgama da vursan hep zarar, hep emekliye hüsran. Yeter artık." diye konuştu.

Özgür Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini ve "emekli kart" çıkarılmasını istediklerini anlattı.

Çiftçinin ürününü ekerken maliyetlerinin arttığını, desteklemelerin zayıf ve eksik kaldığını dile getiren Özel, sandıkta vatandaşın gereken cevabı vereceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel, Ceyhan'da sosyal demokratların oylarına ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ceyhan'da bizim ihtiyacımız olan elbette sosyal demokratların oylarıdır ama yetmez. Biz Ceyhan'da iyi insanların, İYİ Partililerin, yakasında, kalbinde güneş olanların ya da oradan kopmuş ama gönlünde vatan, millet, Atatürk sevgisi olanların elbette oylarına talibiz. Biraz önce 5 yıl İYİ Parti'de il başkanlığı yapan büyüğüm geldi, tanıştık. Dedi ki 'Zeydan Başkan ile birlikteyiz, bütün Adana'da birlikteyiz çünkü biz sizin gibi vatanseveriz, memleketimizi severiz'. Eski dosttan düşman olmaz."

Herkesin oyuna talip olduklarını aktaran Özel, "Biz, herkesle birlikte yöneteceğiz, hepinizle beraber hizmet edeceğiz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, karşısındaki Cumhur İttifakı'nın bütün birbirine benzeyen kötü diline, sözüne, tehdidine, deprem bölgesindeki şantajına, 'oy vermeyene doğal gaz vermem' diyecek kadar hem yalana hem taş kalpliliğe karşı bambaşka bir ittifaktadır. İyi, güzel insanlarla memleketin neresinde doğmuş olursa olsun, nereden gelmiş olursa olsun bu ülkenin güzel insanlarıyla bütün Adanalılarla birlikte biz Adana ittifakıyız, Türkiye İttifakıyız." ifadesini kullandı.

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayları Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkan adayları Kadir Aydar'a destek istedi.

Seyhan ilçesinde de "halk buluşması" programı düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özel, daha sonra merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Kent Meydanı'nda düzenlenen "halk buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlerin ardından Adana'nın yanı sıra afetten etkilenen illere koştuklarını aktaran Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a hem kentteki hem de afetten etkilenen diğer illerdeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Özel, depremi unutmayacaklarını vurgulayarak, afet konutları konusunda şunları paylaştı:

"Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir. Depremin hemen ardından üç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan söz verdi, dedi ki 'Bir yıl içinde herkesin evini yapıp teslim edeceğim'. Adana'da 21 bin 21 konut yapmaya söz verdi, tam bir yıl sonra bitecekti. 13 ay oldu, şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı 1589 yani yüzde 7,5. Türkiye'deki oran da bundan farklı değil. Türkiye'de de 650 bin konut ihtiyacı var demişti, 45 bin 900 konutu teslim etti, oran yine yüzde 7. 100 kişiden 93'ü verilen devlet sözüne rağmen, yaklaşan seçimi görüp de depremzedeler bize kızar da oy vermez diye bir yıl içinde ev vereceğim dediği 100 kişiden 93'ünü şu anda konteynerde, çadırda bıraktı. Biz bu sözün takipçisi olmaya, depremzedemize sahip çıkmaya, Adana'mıza ve 10 ilimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz de takip edin."

Vatandaşın tükettiği ürünlerdeki fiyat artışlarını anlatan Özel, işsizlik oranlarına değinerek Adana'da neredeyse 2 gençten 1'inin işsiz olduğuna dikkati çekti.

Atanamayan öğretmenlerin, çiftçilerin ve emeklilerin sorunlarından da bahseden Özel, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Konuşmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Özgür Özel'e çiçek ve seramik tablo hediye etti.

Programda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar ile CHP'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin de konuşma yaptı. Programın sonunda partiye katılanlara rozet takıldı.