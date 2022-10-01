CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meclise çağırdı: Sayın Erdoğan cesaretin varsa bütçe konuşmalarına katıl

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM yasama yılının açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı açılışı dolayısıyla toplanan Genel Kurul'a katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''YÜREĞİN VARSA BÜTÇE KONUŞMALARINA KATIL''

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu.