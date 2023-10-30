Kılıçdaroğlu, CHP'li eski milletvekili Nihat Yeşil'e taziye ziyaretinde bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ekim'de oğlunu kaybeden önceki dönem CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'e taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ekim'de oğlunu kaybeden önceki dönem CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'e taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ekim'de oğulları İbrahim Deniz Yeşil'i yitiren önceki dönem CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve eşi Birgül Yeşil'e taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika