CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Şahin'in Ailesiyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD tarafından şehit edilen Fethi Şahin'in ailesiyle buluştu. Şehit ailesi, devletin kendilerine açıklama yapmadığını ve şehitlik statüsü verilmediğini belirtti. CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi vereceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ; IŞİD silahlı terör örgütünün 2016 yılında şehit ettiği iki Türk askerlerinden biri olan Fethi Şahin'in ailesi ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Şehit Şahin'in ailesinin; devletin oğulları hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını ve şehitlik statüsü vermediğini, öldüğünün kabul bile edilmediğini söylediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Eylül 2022'de; IŞİD'in Suriye'de şehit ettiği askerlerden Fethi Şahin'in ailesini Konya Çumra'daki Arıkören Mahallesi'nde bulunan evlerinde ziyaret etmişti.

Şehit Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin ve akrabaları, bugün; CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette, Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şehit Şahin'in ailesi; devletin oğulları hakkında kendilerine bir açıklama yapmadığını ve şehitlik statüsü vermediğini, hatta öldüğünü bile kabul etmediğini, oğullarının e-devlette hala "yaşıyor" göründüğünü aktardı.

CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi vereceği öğrenildi.

FETHİ ŞAHİN KİMDİR?

IŞİD terör örgütünün 2016 yılında, Suriye'de rehin aldığı Türk askerleri Sefter Taş (23) ve Fethi Şahin'i (26) şehit etmesine ilişkin bir video yayınlamıştı. Videonun yayınlanmasından yaklaşık 11 ay sonra, 9 Ekim 2017'de Sefter Taş'ın ailesine, çocuklarının şehit olduğu bildirildi. Ancak Fethi Şahin'in ailesine ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Şahin'in ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupta, "Sefter Taş'ın şehit olduğu söylenirken abimin akıbetinin belli olmaması bizi derin bir hüzne boğuyor. Abime ne olduğunu bilmek hakkımız, bir bilgi istiyoruz" diye yardım istemişti.

IŞİD'in yayınladığı görüntülerde iki Türk askerini şehit eden teröristin, Türk vatandaşı IŞİD'li Talip Akkurt olduğu yargılama aşamasında ortaya çıkmıştı. Türkiye'deki IŞİD yargılamalarına giren belgelerde ise iki askerin görüntüsünü çektirip, servis ettiren kişinin de IŞİD'in sözde medya bakanı Ömer Yetek olduğu anlaşılmıştı. Yetek, itirafçı olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Akkurt'un ise Suriye'de SİHA saldırısı sırasında öldüğü ileri sürüldü.