CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Öğretmenlere Maaş İkramiyesi Verilmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini gündeme almasını dile getiriyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin Bolu İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Okullara ödenek gönderilmesi gerektiğini aktaran Özçağdaş, "Bir önceki Milli Eğitim Bakanının, lise düzeyinde, bazı alanlarda okullara ödenek gönderme sürecini başlattığını biliyoruz. Ancak bu dönemde bu uygulama durdurulmuş gibi görünüyor. Bizim teklifimiz şudur; 15 milyon 887 bin öğrencimiz var. Bu 15 milyon 887 bin 296 öğrenci için kişi başı 1000 lira okul ödeneği gönderilirse, toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu para gönderildiği zaman toplamda bütçenin yüzde 1,45'i kullanılmış oluyor. Dolayısıyla okullar eksiklerini böylelikle giderebilirler. Bu okul ödeneğinin verilmesi meselesini, buradan Sayın Milli Eğitim Bakanına çağrı yaparak, uygulamaya alması konusunda görüşlerine sunuyorum. Her öğrenci başına gönderilecek bir rakam, farklı öğrenci sayısına sahip olan okullar için de eşitlikçi bir uygulama olacaktır" dedi.

'SAYIN BAKANI BU KONUDA TEBRİK EDİYORUM'

Özçağdaş, Öğretmenler Günü için yayımlanan genelgeyi değerlendirerek, "Sayın Bakanın doğruları diye her basın toplantısında yaptıkları iyi işleri de söylemeye çalışıyorum. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığımız, 24 Kasım Öğretmenler Günü için oldukça önceden bir tarihte yapılacak işleri, bir genelgeyle duyurmuş bulunuyor. Çok sayıda madde var. Birçoğunu destekliyorum. Dolayısıyla bakanlığın 24 Kasım Öğretmenler Günü için şimdiden başlayarak, öğretmenlerimizin itibarını güçlendirmesi, saygınlıklarının arttırılması, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda bir genelgeyle de olsa bunu hatırlamış olmalarını önemli görüyorum. Sayın Bakanı bu konuda tebrik ediyorum" diye konuştu.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ TEKLİFİ

Özçağdaş, öğretmenlerin ekonomik olarak desteklenmesi için öneride bulunarak, "Eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı atlında verilen desteğin bir maaş tutarında yapılmasını ve aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda muhalefet tarafından verilen ve Cumhur İttifakı tarafından reddedilen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini, gündeme almasını dile getiriyorum. Yoksulluk sınırı altında bir maaşa mahkum ettiğiniz, iktidar olmadan önce 20 çeyrek altın maaş alan, bugün 9,5 çeyrek altın maaş alan öğretmenlere yapabileceğiniz en büyük katkı, onları yoksullaştıran bu maaş politikanıza karşılık olarak, bu öğretmenlerimize bir maaş eğitim-öğretime hazırlık ödeneği, bir maaş da 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi vermek olur. Bu öğretmenler için çok daha iyi bir uygulama olur" dedi.