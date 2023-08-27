CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Eğitim Bütçesindeki Artışı Eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeyle ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Karabıyık, eğitim bütçesindeki artışın rakamsal değil oransal olarak analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'li yılların başında 10 milyar lira olan eğitim bütçesinin geçtiğimiz yıl 274 milyar lira olduğunu belirterek en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını söylemiş. 21 yıllık AKP iktidarında öğrenci sayısı artmasına rağmen eğitim bütçesinde artış gerçekleşmemiştir. Bütçeyi rakamsal değil oransal olarak analiz etmek gerekir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeyle ilgili sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabıyık'ın paylaşımı şöyle:

"RAKAMLARLA OYNAYARAK TOPLUMU YANILTMAK DOĞRU OLMAMIŞTIR"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'li yılların başında 10 milyar lira olan eğitim bütçesinin geçtiğimiz yıl 274 milyar lira olduğunu belirterek en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını söylemiş. 21 yıllık AKP iktidarında öğrenci sayısı artmasına rağmen eğitim bütçesinde artış gerçekleşmemiştir. Bütçeyi rakamsal değil oransal olarak analiz etmek gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, 435.351.082.000 TL olarak belirlenmiştir. 2002 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2.24 iken 2023 yılında bu oran sadece yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Merkezi bütçe yatırım ödeneğinden MEB yatırımlarına 2002 yılında ayrılan pay yüzde 22,34 iken bu oran 2023 yılında yüzde 12,65 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17,18 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 9,17'ye gerilemiştir. Rakamlarla oynayarak toplumu yanıltmak doğru olmamıştır."