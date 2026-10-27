CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Zonguldak'ta madenlerde ölümler kader değil dedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "CHP'nin yöneticileri halkın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve örgütlü mücadeleyi büyüten kadrolar olmak zorundadır." dedi.

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Zonguldak'ın, Türkiye işçi sınıfının örgütlü mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu, bu kentin üretimin yanında büyük acılara da tanıklık ettiğini söyledi.

Kaya, dünyanın dört bir yanındaki maden ocaklarında bilimin, teknolojinin ve iş güvenliği önlemlerinin olduğunu belirterek, "Madenlerde ölümler kader değildir. Denetimsizliğin, ihmallerin ve alınmayan önlemlerin sonucudur. İş güvenliği eksiksiz sağlanmalı, bağımsız denetimler yapılmalı, sendikalar denetim süreçlerine mutlaka ve mutlaka katılmalı." diye konuştu.

Zonguldak'ın dün emeğin, bugün ise emeklinin başkenti olduğunu ifade eden Kaya, bu durumun yıllardır uygulanan ekonomik ve üretim politikalarından kaynaklandığını savundu.

Kaya, mücadeleye ve çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz yalnızca seçim dönemlerinde halkın kapısını çalan bir siyaset anlayışını asla benimsemeyeceğiz. Madencinin çalışma koşullarını, emeklinin geçim sıkıntısını, öğrencinin barınma sorununu ve gençlerin gelecek kaygısını birlikte ele alarak bir siyaset anlayışını savunuyoruz. CHP'nin yöneticileri halkın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve örgütlü mücadeleyi büyüten kadrolar olmak zorundadır."

CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Kaya, "Ama bu partiye ihanet edenler, bu partiyi talan edenler, bu partinin binalarına, bu partideki çay bardağına, çay kaşığına kadar ihanet edenler partiye dönerken oturup düşünecekler. Kapımız ihanetçilere açık değil ama Türkiye'nin 86 milyonuna kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP İl Başkanı Olcay Can ve partililer katıldı.

Kaynak: AA