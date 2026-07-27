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CHP'li Kaya: 'Cumhuriyet sevdası olan bu yolu terk etmez'

CHP'li Kaya: 'Cumhuriyet sevdası olan bu yolu terk etmez'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir'de basınla buluşarak cumhuriyet ve Atatürk sevdasının önemini vurguladı. İl Başkanı Gümrükçü, parti içi disiplin uyarısı yaparak üç ilçe başkanının görevden alındığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir'de basın mensuplarıyla buluştu.

Kaya, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında İzmir'in kurtuluşunun ve ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'in şehri olduğunu belirtti.

İl yönetim kurulu üyelerine yönelik yönetici eğitimi vermek için İzmir'e geldiğini anlatan Kaya, halkın iktidarını kurmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kaya, şöyle devam etti:

"Bu yolda yürüyenler cumhuriyeti, cumhuriyet devrimlerini savunanlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyenlerdir. Bu yoldan ayrılanlar olabilir. Bu yoldan sapanlar olabilir. Ama biz biliyoruz ki yüreğinde cumhuriyet sevdası, Atatürk sevdası, İzmir sevdası olan bu yolu asla terk etmez."

Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ve Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'i ziyaret ettiğini ifade eden Kaya, yargı süreci tamamlanmadan gerçekleştirilen tutuklamaların hukuksuz olduğunu savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de partiden ayrılan kişilerin yerlerine nitelikli partilileri göreve getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Buca, Urla ve Ödemiş ilçe başkanlarının görevden alınmasına değinen Gümrükçü, "Partinin çatısı altında başka bir partinin organizasyonunu yapmaya müsaade etmeyeceğiz. CHP örgütünden aldıkları görevi Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü parçalamaya, seçilmiş meclis üyeleri ve belediye başkanlarını CHP'den istifa ettirmeye çalıştıklarını tespit ettiğimiz bu üç arkadaşı görevden aldık. Arkası da gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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