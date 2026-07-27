Haberler

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yaşandığı iddialarını yalanlayan Küçük, "Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber'den ayrıldı.
  • Küçük, TGRT Haber'de 'Cem Küçük ile Günaydın Türkiye' programını sunuyor ve 'Medya Kritik' programında yorumculuk yapıyordu.
  • Küçük, ayrılık nedenine ilişkin iddiaları yalanlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini yineledi.

Gazeteci ve yazar Cem Küçük, 10 yıldır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve ekran yüzü olduğu TGRT Haber'den ayrıldığını duyurdu.

Cem Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığının yanı sıra TGRT Haber'de sabah yayınlanan Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı haber programını sunuyordu. Küçük ayrıca haftada üç gün yayınlanan 'Medya Kritik' programının da yorumcularındandı.

"YAZILANLARA SADECE GÜLÜP GEÇİYORUM"

Ayrılığının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Cem Küçük,  24 Temmuz'daki, "Hey gidi hey, bazıları vekillerin çoğu CHP’de kalır diyorlardı. Ben de çoğunluk yeni partiye geçer, Özgür Özel’le hareket eder diyordum. Ne günlerdi! Daha iki ay öncesi" paylaşım nedeniyle kanaldan ayrıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır görev yaptığım, kamera arkasından sahadaki muhabirine kadar, her biri alanında marka olan ekip arkadaşlarımla birçok ses getiren habere imza attığımız TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi’yle yollarımızı ayırdık. Ayrılığımla ilgili yazılanların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Yazılanlara sadece gülüp geçiyorum."

"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN İNANCIM ASLA EKSİLMEDİ"

Açıklamasının devamında siyasi duruşuna ve devlete bağlılığına dair mesajlar veren Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğinin altını çizdi. Veda mesajını Hazreti Ömer'den yaptığı bir alıntıyla noktalayan ünlü gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine olan inancım asla eksilmedi, bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü bizler bugün varız yarın yokuz. Geleceğe miras kalacak Büyük Türkiye ideali ise çocuklarımıza, torunlarımıza aktarılarak sürecek. Aslolan milletin selameti, devletin mevcudiyetidir. Hazreti Ömer'in dediği gibi, 'Olmuş olana ne çok üzülürüm ne çok sevinirim, çünkü iyinin mi kötünün mü hayırlı olacağını sadece Rabbim bilir."

Kaynak: Haberler.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen gözaltında! Suçlama hayli ağır
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Her şeyi yapacağız
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Cem Küçük değil de üzüldüğüm Şov tv haber sunucusu Pınar Erbaş'ın ayrılığı olmuştur. Pınar hanım' ın kocası suç işledi diye Pınar Erbaş'ta suçlu oldu. Şov tv yetkililerine hiç yakışmadı. Pınar hanım' ı arar olduk.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Şimdi Aponun gazetesi medya haberde yada kandil news te yazar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste

Kayınbirader, yengesini öldürdü! Biri hapse diğeri mezara

Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Süper Lig devinin yıldızının Arjantin'e attığı füze ödüllendirildi
30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var

İşte mezarlık katliamının nedeni! AK Partili isim de öldürülmüştü
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif