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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, oyunu Denizli'de kullandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, oyunu Denizli'de kullandı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.

Servergazi Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anladolu Lisesine gelen Karaca, 2112 numaralı sandıkta oy verdi.

Karaca, çıkışta gazetecilere, tüm annelerin gününü kutladığını söyledi.

Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Karaca, "Bugün oyumuzu demokrasiden, özgürlüklerden, ülkemize gelecek olan baharı müjdelemesi açısından kullandık." dedi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika

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