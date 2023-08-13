CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar: Yerel seçimlerde büyük zafer kazanacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, İzmir Foça Belediyesi'nin yeni sanayi sitesinin temel atma töreninde konuştu. Uyar, seçimlerden bu yana artan hayat pahalılığına dikkat çekerek, yerel yönetimlerin hizmetlerinin önemini vurguladı. Ayrıca, CHP'nin değişim ve dönüşüm iddiasından geri adım atmayacağını ve önümüzdeki yerel seçimleri büyük bir zaferle kapatacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "Biz partimizi de ülkeyi de değiştirmekten dönüştürmekten ama bunu da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapmaktan bir adım geri atmayacağız. Önümüzdeki yerel seçimleri de bu ülkenin adalet savaşçısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bir büyük zaferle kapatacağımızdan, halkımıza tekrar umut olacağımızdan, bu ülkenin ağırlaştırılan yaşam koşullarını kolaylaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İzmir Foça Belediyesi'nin dün 2870 metrekarelik alanda 21 iş yerinin yer alacağı Bağarası yeni sanayi sitesinin temeli törenle atıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcıları Hasan Efe Uyar ve Bülent Kuşoğlu katıldı. Törende konuşma yapan CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, seçimlerden bu yana ardı arkası kesilmeyen zamlarla birlikte artan hayat pahalılığına dikkat çekti.

Uyar, "Özellikle seçimden sonra iktidarın eliyle yükselen enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zam, her gün ağırlaşan hayat koşulları, artan hayat pahalılığının olduğu bir ortamda halkın hayatının siyasi iktidar eliyle zorlaştırıldığı bir ortamda yerel yönetimlerimizin böylesi yatırımları şehrin ve bu şehrin insanlarının hayatına dokunan hizmetleri daha da bir anlam kazanıyor" dedi.

"BU KAOTİK ORTAMI SONLANDIRMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR İMKAN VAR"

Ekonomik kriz karşısında çok zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Uyar, şunları söyledi:

"Bu zorlukları 14 Mayıs akabinde 28 Mayıs seçimlerinde sonlandırmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde çok büyük bir mücadele verdik. O mücadeleyi şimdilik nihayete erdirmedik. Fakat önümüzde bir yerel seçim süreci var. Önümüzde halkın yaralarını sarmamız için iktidarın yarattığı bu kaotik ortamı bir nebze de olsa sonlandırmak için önümüzde bir büyük imkan daha var. İyi ki bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri var. İyi ki bu ülkenin sosyal demokrat yerel yönetimleri var ve iyi ki 11 büyükşehir belediyesi, 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partililere ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine teslim edildi. Teslim edilmeseydi; pandemi sürecinde beş maskeyi dağıtamayan bir iktidarın elinde aylarca bu ülkeye aşıyı sokamayan bir iktidarın elinde kayıplarımız çok daha fazla olurdu. Bu belediyeler, 2019'da bizim elimize geçmeseydi, 6 Şubat depreminde iktidarın ölüsünü kefensiz yatırdığı bir büyük coğrafyada Akdeniz coğrafyamızda, güney coğrafyamızda kayıplarımız katbekat daha fazla artardı."

"PARTİMİZİ DE ÜLKEMİZİ DE DEĞİŞTİRMEKTEN DÖNÜŞTÜRMEKTEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ülkenin gerçekleri var. Ülkenin sorunları var. Bu sorunlar ortadayken suni gündemlere çekilmememiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin en büyük, en köklü ve en güvenilir kurumudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstlendiği misyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel genlerinde ülkeyi değiştirme ve dönüştürme geleneği vardır. Ülkeyi değiştirme ve dönüştürme iddiası olan bir siyasi parti kendisini de değişime ve dönüşüme sokmaya muktedirdir. Biz partimizi de ülkeyi de değiştirmekten dönüştürmekten ama bunu da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde yapmaktan bir adım geri atmayacağız. Önümüzdeki yerel seçimleri de bu ülkenin adalet savaşçısı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde bir büyük zaferle kapatacağımızdan, halkımıza tekrar umut olacağımızdan, bu ülkenin ağırlaştırılan yaşam koşullarını kolaylaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."