Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kısıtlı imkanlarla dahi her yerde seçime girip, alabildikleri kadar belediyeyi partisine katacağını söyledi. İnce ayrıca CHP ile ittifak iddiası üzerine "Ayrı dünyaların insanlarıyız" ifadesini kullandı. CHP'den yapılan açıklamada İnce'nin, CHP'den belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talep ettiğini açıkladı.

İNCE, KÖPRÜLERİ ATTI: AYRI DÜNYALARIN İNSANIYIZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. İnce, " Muharrem İnce'nin şahsı için, kendimle ilgili tek bir kelimelik bir görüşme olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim, çocukların üzerine yemin etsinler söylesinler; istemiş miyim? Ne konuştuk? Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT müsteşarlığı isterim, onu isterim, bunu isterim. Ben bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik işidir. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla ama yazılan haberlere bakıyorum cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Ayıp şeyler. Bak işte belgesi.. Var mı belgesi? Bu arkadaşları herkesi terk ettiği günlerde ben elimi uzattım ama şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası.

"ORTADA NE İLKE VAR NE OMURGA"

Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Bana iftira atan adamı bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Buna her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayıtsız şartsız destek olalım sana dedim ama ilkeli olun, parti de ilkeli olsun. Gördük ki ortada ilke, omurga diye bir şey yok. Her taraftan oy devşirmeye çalışan bir kimse güvenilir olmaz, hepsini kaybeder." dedi.

CHP: İNCE'NİN AÇIKLAMALARINI ÜZÜLEREK DİNLEDİK

İnce'nin açıklamalarının ardından CHP'den açıklama geldi. CHP'li Deniz Yücel, 4 Ocak'tan itibaren Memleket Partisi ile yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

İNCE CHP'DEN NELER İSTEDİ?

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.