Üye Girişi
Haberler

Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP ile işbirliği görüşmelerini "İlke ve omurga kalmamış" diyerek sonlandırdı. CHP'den yapılan açıklamada "İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulundu. Süreç tıkanınca bugünkü açıklamayı yaptı" denildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kısıtlı imkanlarla dahi her yerde seçime girip, alabildikleri kadar belediyeyi partisine katacağını söyledi. İnce ayrıca CHP ile ittifak iddiası üzerine "Ayrı dünyaların insanlarıyız" ifadesini kullandı. CHP'den yapılan açıklamada İnce'nin, CHP'den belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talep ettiğini açıkladı.

İNCE, KÖPRÜLERİ ATTI: AYRI DÜNYALARIN İNSANIYIZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. İnce, " Muharrem İnce'nin şahsı için, kendimle ilgili tek bir kelimelik bir görüşme olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim, çocukların üzerine yemin etsinler söylesinler; istemiş miyim? Ne konuştuk? Kardeşim ben üç bakanlık isterim, MİT müsteşarlığı isterim, onu isterim, bunu isterim. Ben bunları konuşacak fıtratta bir insan değilim. Siyaset böyle olmaz. Siyaset mertlik işidir. Tabii ki partim adına konuştum ben bunlarla ama yazılan haberlere bakıyorum cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Ayıp şeyler. Bak işte belgesi.. Var mı belgesi? Bu arkadaşları herkesi terk ettiği günlerde ben elimi uzattım ama şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası.

"ORTADA NE İLKE VAR NE OMURGA"

Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Bana iftira atan adamı bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Buna her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kayıtsız şartsız destek olalım sana dedim ama ilkeli olun, parti de ilkeli olsun. Gördük ki ortada ilke, omurga diye bir şey yok. Her taraftan oy devşirmeye çalışan bir kimse güvenilir olmaz, hepsini kaybeder." dedi.

CHP: İNCE'NİN AÇIKLAMALARINI ÜZÜLEREK DİNLEDİK

İnce'nin açıklamalarının ardından CHP'den açıklama geldi. CHP'li Deniz Yücel, 4 Ocak'tan itibaren Memleket Partisi ile yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Muharrem İnce'nin taleplerini açıkladı

İNCE CHP'DEN NELER İSTEDİ?

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem İnce Deniz Yücel İzmir Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?
1000

Yorumlar (3)

Firat Tas:

İnce İktidar'ın yamacısıdır bu en baştan böyle tek amacı manipülasyon

19
33
yanıtYanıtla
Yusuf GÜÇLÜ:

Peki dem ne istedi?

15
4
yanıtYanıtla
Arda Yıldız:

niye hiç oyu olmayan yeniden refahlılar kocakoca malatya ve istanbuldan 4 büyük ilçeyi istemişler kızmıyorsunuzda memleket partisi izmirden bir ilçe istemiş çok mu? herkez ak parti kaybetsine oynuyor resmen.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title