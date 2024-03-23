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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Edirne'de Kadın Buluşması Toplantısında Kadınlarla Bir Araya Geldi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen "Kadın Buluşması" toplantısında kadınlarla bir araya geldi.

Nazlıaka, CHP Kadın Kolları İl Başkanlığınca bir restoranda gerçekleştirilen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın'a destek istedi.

AK Parti'nin politikalarını eleştirilen Nazlıaka, CHP'nin kadınlara yönelik politikalarını anlattı.

Edirne'nin Cumhuriyet'in, aydınlığın, özgürlüğün ve eşitliğin kenti olduğunu ifade eden Nazlıaka, seçimlerin önemini vurguladı.

Kadına yönelik şiddete de değinen Nazlıaka, "Kadına yönelik şiddetle mücadele için genel merkezimizde bir proje hayata geçirdik. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini direkt olarak uyguladık. 7 gün 24 saat faaliyet gösteren bir çağrı merkezi kurduk. 444 82 85 numaralı hattımızı Türkiye'nin herhangi bir ilinden, ilçesinden ve köyünden arayan kişiye derhal yardım elimizi uzatıyoruz." diye konuştu.

Kadın odaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Nazlıaka, 31 Mart'tan sonra da "Edirne'ye kadın eli değeceğini" kaydetti.

Toplantıya, CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Aylin Nazlıaka Edirne Politika Güncel Haberler

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