CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Torbalı'da Meydan Projesi'ni inceledi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün Torbalı'da altı iki kat otopark olacak "Meydan Projesi" kapsamında taşınan pazar yeri ve meydan inşaatını inceleyip, Torbalı Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ı Torbalı'ya davet etmişti. Bunun üzerine Akın, bugün Torbalı'ya geldi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun eşlik ettiği Akın'ın ilk durağı CHP İlçe Örgütü oldu. Burada Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Hakkı Polat ve partililerce karşılanan Akın, Torbalı'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirtti.

İlçede son zamanların en önemli gündemi olan Meydan Projesi kapsamında taşınan pazar yeri ile ilgili incelemeler yapmak ve mevcut projeleri değerlendirmek adına Torbalı'ya geldiğini belirten Akın, parti programından sonra meydan projesinin yapılacağı alanı gezip, Başkan Tekin ve ilgili daire amirlerinden bilgi aldı.

Ahmet Akın'ın pazar yeri ve meydan inşaatı ziyaretlerinde İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen de yer aldı.

Pazar ziyaretinin ardından Torbalı'da oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla Akın'a Torbalı'nın mega projesi olan kent meydanı ve yeni pazar yeri projelerinin sunumu gerçekleştirildi. Ardından söz konusu projelerle ilgili oda başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Torbalı Belediye Başkanımız Mithat Tekin, çok iyi niyetli. Çok da özel projeler hazırlamış. Daha önce proje haliyle inceleme fırsatım olmuştu. Ancak Genel Başkanımız yerinde görmemi de istedi. Bugün hem inşaat alanını, hem taşınan pazarı hem de kalıcı olarak yapılacak olan yeni pazaryerinin alanını gezme fırsatım oldu. Çok değerli projeler. Kentler meydansız olmaz. Meydan ve pazaryeri çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Proje çok değerli, yüzlerce mimarın yarıştığı bir yarışma sonucu seçkin jürilerce seçilmiş. Bunu halka anlatmamız gerekiyor. İzmir'e, Torbalı'ya yakışan bir proje hayat bulacak. Bu süreçte biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İnşallah açılış kurdelesini de kısa sürede keseriz."

BAŞKAN TEKİN'DEN AKIN'A TEŞEKKÜR

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tekin, şöyle konuştu:

"CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcımız Ahmet Akın ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nu ilçemizde ağırlayarak, Muratbey Mahallesi'nde kurulan geçici pazar yerinde tezgah açan pazarcılarımızı, Tepeköy Meydanı'nda bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Oda başkanlarımızla bir araya gelip ilçemizin ihtiyaçlarını konuşarak, mega meydan ve katlı pazar yeri projelerimizin tanıtımını yaptık. Davetimizi kırmayarak ilçemize teşrif edip, kıymetli zamanlarını bizlere ayıran Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Sayın İl Başkanımıza teşekkür ederim."