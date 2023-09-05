CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Açıklaması

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bugün, Kuva-yi Milliye'nin Başkenti Balıkesirimizin her bir evladının, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan, cennet vatanımızı bize miras bırakan...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Bugün, Kuva-yi Milliye'nin Başkenti Balıkesirimizin her bir evladının, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan, cennet vatanımızı bize miras bırakan kahraman atalarımızla bir kez daha gururlandığı gündür" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Eylül Balıkesir'in Kurtuluşu'nu yayınladığı mesajla kutladı. CHP'li Akın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"101 yıl önce cennet vatanımızın bağımsızlık mücadelesinde verdikleri destansı mücadeleyle Kuva-yi Milliye'nin Başkenti ünvanını Balıkesir'imize kazandıran kahraman atalarımızın hakları ödenmez. Evladı olmaktan büyük gurur duyduğum Balıkesirimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde özgürlüğü, bağımsızlığı, toprağı ve bayrağı için canını ortaya koyan Türk Milleti'nin yazdığı Kurtuluş Savaşı destanına kahramanlıklarıyla omuz verdi. Balıkesirli kahramanlarımız, Çanakkale, İnönü, Sakarya, Dumlupınar'da ve vatanın dört bir yanında olduğu gibi Kuva-yi Milliye'nin baş şehri Balıkesirimiz'de de söz konusu vatan toprağı olduğunda şehit düşmekten gözünü dahi sakınmayacağını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yiğit atalarımız 6 Eylül 1922'de her bir parçası için canlarını ortaya koydukları kıymetli topraklarımızdan düşmanları söküp attı.

'Bağımsızlık destanı yazdılar'

Bütün Balıkesirliler'in gururlandığına dikkat çeken CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

"Bugün, Kuva-yi Milliye'nin Başkenti Balıkesirimizin her bir evladının, kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koyan, cennet vatanımızı bize miras bırakan atalarımızla bir kez daha gururlandığı gündür. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük destanını yazan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarının kurtarılması yolunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hassasiyetle takip ettiği Balıkesirimizin kurtuluşunun 101'inci yıldönümünü gururla ve minnetle kutluyorum, kıymetli hemşerilerime saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kuva-yi Milliye'nin Başkenti Balıkesirimizin Kurtuluş Günü kutlu olsun." - BALIKESİR