CHP Gençlik Kolları Başkanları'ndan Cem Aydın'a Destek Açıklaması

CHP'nin 81 ildeki Gençlik Kolları Başkanları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a destek açıklamasında bulundu.

Parti genel merkezinde, İl Gençlik Kolları Başkanları adına konuşan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen, baskıya karşı geri adım atmayacaklarını ve mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Türkmen, iktidarın, ekonomiyle ve gençlerle ilgili politikalarını eleştirerek, ülkenin umutsuzluk sarmalından çıkarılması, karanlık günlerin geride bırakılması ve Türkiye'nin hak ettiği yere taşınması için CHP olarak bir yürüyüş başlattıklarını ifade etti.

CHP Gençlik Kollarının bu yürüyüşün en dinamik gücü ve öncüsü olacak şekilde sahada çalıştığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ı haftada 3 gün imza atmaya çağırarak yıldırmak, bizleri sindirmek istiyorlar. Gençler, konuşmasın, siyaset yapmasın istiyorlar. CHP gençliği, geçmişte olduğu gibi bugün de direnişin simgesi olacak ve size boyun eğmeyecektir. En büyük güvencemiz halktır. Erken seçimi gençler getirecektir. Bir kişi bile eksilmeyecek, bir kişiyi bile yalnız bırakmayacağız. Genel Başkanımız Cem Aydın'ın daima yanındayız."