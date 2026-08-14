CHP'de taciz iddiasına disiplin: Yazgan kesin ihraç talebiyle sevk edildi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne'de bir evde kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile ilgili açıklama yaptı. CHP'li Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı